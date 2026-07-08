على اوتوستراد درعا.. قتلى وجرحى في حادث سير لحافلة تقل معتمرين لبنانيين

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توجّه عدد من أبناء درعا إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا للتبرع بالدم، بعد وصول عدد كبير من الجرحى إثر حادث سير مأساوي وقع على أوتوستراد درعا – دمشق قرب جسر خربة غزالة.
*وسائل إعلام سورية وقوع حادث سير مروّع لحافلة تقل معتمرين على أوتوستراد دمشق – درعا، وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا وإصابات بين الركاب، وغالبيتهم من اللبنانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.* pic.twitter.com/5klqRCJ3a4
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 8, 2026
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وبحسب المعلومات ، فقد انقلبت حافلة ركاب كبيرة تحمل لوحة أردنية، كانت تقلّ معتمرين من الجنسية اللبنانية pic.twitter.com/oSvPi5BDFQ
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 8, 2026
توجّه عدد من أبناء درعا إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا للتبرع بالدم، بعد وصول عدد كبير من الجرحى إثر حادث سير مأساوي وقع على أوتوستراد درعا – دمشق قرب جسر خربة غزالة.
*وسائل إعلام سورية وقوع حادث سير مروّع لحافلة تقل معتمرين على أوتوستراد دمشق – درعا، وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا وإصابات بين الركاب، وغالبيتهم من اللبنانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.* pic.twitter.com/5klqRCJ3a4
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) July 8, 2026
وبحسب المعلومات ، فقد انقلبت حافلة ركاب كبيرة تحمل لوحة أردنية، كانت تقلّ معتمرين من الجنسية اللبنانية pic.twitter.com/oSvPi5BDFQ