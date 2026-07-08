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لبنان

استقرار في درجات الحرارة.. اليكم طقس اليومين المقبلين

Lebanon 24
08-07-2026 | 03:40
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استقرار في درجات الحرارة.. اليكم طقس اليومين المقبلين
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يسيطر طقس صيفي رطب نسبياً على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتاثر المنطقة بكتل هوائية حارة و تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بخاصة فوق الجبل وفي الداخل .
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 معدل درجات الحرارة لشهر تموز : طرابلس بين 31 و 23 درجة، بيروت بين 32 و 24 ، زحلة بين 34 و 18 درجة. 



 نحذر من ارتفاع موج البحر (لحدود 1.5متر) يومي الاربعاء والخميس على الشواطئ الشمالية. 



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتباراً من العصر.



الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، تنشط الرياح أحياناً ويتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.



الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعيل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد العور بالحر، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.



السبت: قليل الغيوم وارتفاع درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها بخاصة فوق الجبل وفي الداخل.



-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 15 كم/س



-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%



-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.



-الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,33



- ساعة غروب الشمس: 19,52
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شروق الشمس

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

لبنان

زحلة

تموز

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