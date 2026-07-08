كان يحمل حقيقة "دليفري".. توقيف سوريّ بالجرم المشهود في منطقة الحدث إليكم ما كان يفعله

ن. د. ع. (مواليد عام ٢٠٠١، سوري)بتاريخ 19-06-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها، وكان يحمل حقيبة مخصصة لتوصيل الطّلبيات “دليفري” بهدف التمويه.بتفتيشه والدراجة تم العثور على:/12/ كبسولة بلاستيكية داخل ظرف لون فضي/12/ كبسولة بلاستيكية شفافة بداخلها مادة بيضاء اللون/4/ كبسولات داخل مظروف عليه لاصق لون أصفر SPEC/3/ كبسولات بداخلها مادة حجرية بيضاء اللون مدوّن عليها “١١٠” من جهة، و”حجر” من جهة ثانية/3/ طبّات بلاستيكية داخل ظرف بداخلهم مادة بيضاءطبّتين بلاستيكيّتين داخل كيس عليه لاصق لون أصفر مدوّن عليها “عرض خاص” بداخلها مادة بيضاءكيسين يحتويان مادة سوداء اللونحقيبة جلدية لون أسود، وخوذة، وحقيبة توصيل طلبيّات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها لصالح أحد الأشخاص على طريق القديمة، بين الحدت والشويفات. وأضاف أنه يتقاضى مبلغًا يتراوح بين ٥٠ و٦٠ دولارًا أميركيًا عن كل يوم عمل، ويقوم باستلام البضاعة من شخص يجهل هويّته يقود دراجة آليّة، في أماكن مختلفة منها دوار الكفاءات، والحدت، وطريق صيدا القديمة.أُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.