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لبنان

كان يحمل حقيقة "دليفري".. توقيف سوريّ بالجرم المشهود في منطقة الحدث إليكم ما كان يفعله

Lebanon 24
08-07-2026 | 05:02
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كان يحمل حقيقة دليفري.. توقيف سوريّ بالجرم المشهود في منطقة الحدث إليكم ما كان يفعله
كان يحمل حقيقة دليفري.. توقيف سوريّ بالجرم المشهود في منطقة الحدث إليكم ما كان يفعله photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات على طريق صيدا القديمة.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:
 
 
ن. د. ع. (مواليد عام ٢٠٠١، سوري)

بتاريخ 19-06-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحدت أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها، وكان يحمل حقيبة مخصصة لتوصيل الطّلبيات “دليفري” بهدف التمويه.

بتفتيشه والدراجة تم العثور على:

/12/ كبسولة بلاستيكية داخل ظرف لون فضي

/12/ كبسولة بلاستيكية شفافة بداخلها مادة بيضاء اللون

/4/ كبسولات داخل مظروف عليه لاصق لون أصفر SPEC

/3/ كبسولات بداخلها مادة حجرية بيضاء اللون مدوّن عليها “١١٠” من جهة، و”حجر” من جهة ثانية

/3/ طبّات بلاستيكية داخل ظرف بداخلهم مادة بيضاء

طبّتين بلاستيكيّتين داخل كيس عليه لاصق لون أصفر مدوّن عليها “عرض خاص” بداخلها مادة بيضاء

كيسين يحتويان مادة سوداء اللون

حقيبة جلدية لون أسود، وخوذة، وحقيبة توصيل طلبيّات، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن الدراجة التي أوقف على متنها لصالح أحد الأشخاص على طريق صيدا القديمة، بين الحدت والشويفات. وأضاف أنه يتقاضى مبلغًا يتراوح بين ٥٠ و٦٠ دولارًا أميركيًا عن كل يوم عمل، ويقوم باستلام البضاعة من شخص يجهل هويّته يقود دراجة آليّة، في أماكن مختلفة منها دوار الكفاءات، والحدت، وطريق صيدا القديمة.

أُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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