نصار من طرابلس: العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة

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أكد وزير العدل عادل نصار، خلال جولة في طرابلس شملت قصر العدل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، أن الوزارة تعمل على تعزيز أداء السلطة القضائية رغم التحديات الناتجة عن تراكم الملفات ونقص عدد القضاة والمساعدين القضائيين، مشيراً إلى وجود خطوات عملية لتطوير الإدارة القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وخلال لقائه رئيسة محاكم الاستئناف في الشمال القاضي سنية السبع والقضاة، أشاد نصار بالجهود التي يبذلها الجسم القضائي رغم الإمكانات المحدودة، داعياً إلى مواصلة رفع الإنتاجية ومتابعة إنجاز الملفات، ومؤكداً العمل على معالجة النقص في الكادر القضائي والمساعدين.
وفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، شدد نصار على أن العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل قضاء نزيه ومستقل وسيادة كاملة للقانون.
كذلك، زار نصار معرض رشيد كرامي الدولي، معتبراً أنه معلم وطني وثقافي يستحق أن يكون محطة أساسية لكل زائر للبنان، معرباً عن أمله في تطوير التعاون بين وزارة العدل وإدارة المعرض عبر تنظيم مؤتمرات وأنشطة تعزز حضور العدالة في النقاشات العامة.