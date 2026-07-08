نصار من طرابلس: العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة

أكد وزير العدل عادل ، خلال جولة في شملت قصر العدل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، أن الوزارة تعمل على تعزيز أداء رغم التحديات الناتجة عن تراكم الملفات ونقص عدد القضاة والمساعدين القضائيين، مشيراً إلى وجود خطوات عملية لتطوير الإدارة القضائية وتعزيز استقلالية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

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وخلال لقائه رئيسة محاكم في القاضي السبع والقضاة، أشاد نصار بالجهود التي يبذلها الجسم القضائي رغم الإمكانات المحدودة، داعياً إلى مواصلة رفع الإنتاجية ومتابعة إنجاز الملفات، ومؤكداً العمل على معالجة النقص في الكادر القضائي والمساعدين.

وفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، شدد نصار على أن العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل قضاء نزيه ومستقل وسيادة كاملة للقانون.

كذلك، زار نصار ، معتبراً أنه معلم وطني وثقافي يستحق أن يكون محطة أساسية لكل زائر للبنان، معرباً عن أمله في تطوير التعاون بين وإدارة المعرض عبر تنظيم مؤتمرات وأنشطة تعزز حضور العدالة في النقاشات العامة.