تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نصار من طرابلس: العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة

Lebanon 24
08-07-2026 | 07:41
A-
A+
نصار من طرابلس: العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة
نصار من طرابلس: العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد وزير العدل عادل نصار، خلال جولة في طرابلس شملت قصر العدل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، أن الوزارة تعمل على تعزيز أداء السلطة القضائية رغم التحديات الناتجة عن تراكم الملفات ونقص عدد القضاة والمساعدين القضائيين، مشيراً إلى وجود خطوات عملية لتطوير الإدارة القضائية وتعزيز استقلالية القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

 
Advertisement

وخلال لقائه رئيسة محاكم الاستئناف في الشمال القاضي سنية السبع والقضاة، أشاد نصار بالجهود التي يبذلها الجسم القضائي رغم الإمكانات المحدودة، داعياً إلى مواصلة رفع الإنتاجية ومتابعة إنجاز الملفات، ومؤكداً العمل على معالجة النقص في الكادر القضائي والمساعدين.

 

وفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، شدد نصار على أن العدالة تشكل المدخل الحقيقي لقيام بيئة استثمارية آمنة، مؤكداً أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في ظل قضاء نزيه ومستقل وسيادة كاملة للقانون.

 

كذلك، زار نصار معرض رشيد كرامي الدولي، معتبراً أنه معلم وطني وثقافي يستحق أن يكون محطة أساسية لكل زائر للبنان، معرباً عن أمله في تطوير التعاون بين وزارة العدل وإدارة المعرض عبر تنظيم مؤتمرات وأنشطة تعزز حضور العدالة في النقاشات العامة.

 
 
مواضيع ذات صلة
عبود في الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية : يبقى الحوار المدخل الأسمى لتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: احترام القانون وتطبيقه المدخل الوحيد لتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"إيدال" وجامعة القديس يوسف يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الاستثمار وريادة الأعمال
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي بحث مع كبارة التحضيرات لإطلاق مؤتمر وطني اقتصادي استثماري من طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
08/07/2026 17:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24

معرض رشيد كرامي الدولي

رشيد كرامي الدولي

السلطة القضائية

وزارة العدل

الاستئناف

معرض رشيد

طرابلس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:20 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-07-08
Lebanon24
09:43 | 2026-07-08
Lebanon24
09:20 | 2026-07-08
Lebanon24
09:11 | 2026-07-08
Lebanon24
09:00 | 2026-07-08
Lebanon24
09:00 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24