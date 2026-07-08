ما جديد حادثة المعتمرين اللبنانيين في سوريا؟ بيان من "الصحة"

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صدر عن في بيان أعلن "أن العامة ركان ناصر الدين أجرى اتصالا بنظيره السوري مصعب نزال لمتابعة أوضاع المعتمرين اللبنانيين الذين كانوا عائدين من أداء مناسك في وانقلبت بهم القافلة في الأولى من ليلة أمس الدولية درعا- في ، ما أدى بحسب حصيلة محدثة إلى خمس ضحايا وعدد من الجرحى.وتم خلال الإتصال بين الوزيرين ناصر الدين والعلي تنسيق الجهود الإغاثية لنقل الضحايا والجرحى إلى .ونوه الوزير ناصر الدين خلال الإتصال بسرعة استجابة الطواقم الطبية في الميدان لعلاج المصابين.وفور وقوع الحادث ليلا، وبتوجيهات مباشرة من الوزير الدكتور ناصر الدين، قام مركز طوارئ الصحة (PHEOC) بإجراء اتصال مباشر مع مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة السورية لمتابعة عمليات نقل المصابين إلى المستشفيات في درعا ودمشق وتلقيهم الرعاية الطبية المتخصصة، كل وفق حالته. ويواصل المركز التنسيق المباشر للحصول على التحديثات الأخيرة حول المصابين وتقديم أي دعم أو متابعة لازمة للمواطنين اللبنانيين.وامتدادًا لهذه الجهود، تعلن الوزارة عن إرسال وفد طبي متخصص إلى سوريا بهدف عيادة المصابين في المستشفيات، وتقييم حالاتهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم ومتابعة علاجهم في المستشفيات في حال استدعت الضرورة الطبية لذلك.