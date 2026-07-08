تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله في سوريا".. تقرير استخباراتيّ إسرائيلي يتحدّث

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-07-2026 | 15:00
A-
A+
حزب الله في سوريا.. تقرير استخباراتيّ إسرائيلي يتحدّث
حزب الله في سوريا.. تقرير استخباراتيّ إسرائيلي يتحدّث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً قال فيه إن إيران و"حزب الله" يواصلان نشاطهما في جنوب سوريا رغم سقوط نظام بشار الأسد، وذلك من خلال شبكات وعناصر تعمل تحت غطاء "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا".
Advertisement
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ مقتل عنصرين في منطقة حضر بريف القنيطرة في 28 حزيران الماضي، وهما حيدر خرفان من بلدة نبل في ريف حلب، وهادي قاسم من قرية الفوعة في محافظة إدلب، يشكل مؤشراً على استمرار هذا النشاط.
 
وأوضح أن العنصرين قُتلا أثناء وجودهما مسلحين قرب المنطقة العازلة في الجولان السوري، مرجحاً أنهما كانا يستعدان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، سواء عبر محاولة التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، أو استهداف قوات الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة أو العبوات الناسفة، أو تنفيذ مهام استطلاع وجمع معلومات استخباراتية تمهيداً لهجمات مستقبلية.
 
وذكر التقرير أن العنصرين كانا ينشطان، على الأرجح، ضمن إطار "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا" (أولو البأس)، وهي، وفق المعهد، ليست تنظيماً مستقلاً، بل مظلة إعلامية وعملياتية تستخدمها إيران و"حزب الله" لتبنّي العمليات ضد إسرائيل عبر مجموعات سورية محلية تتلقى التوجيه والتمويل والتدريب والدعم اللوجستي من المحور الموالي لإيران.
 
وأشار إلى أن هذه الآلية تمنح إيران و"حزب الله" القدرة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل عبر وكلاء يعملون بهوية سورية، بما يقلل من ظهور حجم انخراطهما المباشر.
 
ولفت التقرير إلى أن هوية العنصرين تكشف أن هذا النشاط لا يقتصر على أبناء جنوب سوريا، إذ ينحدران من منطقتين شيعيتين في شمال البلاد تُعدان من أبرز معاقل النفوذ الإيراني و"حزب الله"، قبل أن يُنقلا إلى الجنوب للمشاركة في عمليات ضد إسرائيل.
 
واعتبر المعهد أن ذلك يعكس نموذجاً عملياتياً يعتمد على تجنيد ونقل مقاتلين من مناطق شيعية مختلفة داخل سوريا، بالتوازي مع إنشاء بنية محلية في الجنوب لدعم العمليات.
 
وأشار التقرير إلى أن هذا الأسلوب ليس جديداً، مذكّراً بدراسة نشرها عام 2022، قال فيها إن "حزب الله" و"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني، ولا سيما الوحدة 840، عملا على تجنيد عائلات شيعية في محافظة القنيطرة، من بينها عائلات الخضر وحمادة والبغدادي، بهدف إنشاء بنية محلية قادرة على دعم العمليات على طول الحدود مع إسرائيل.
 
وأوضح أن الحادثة الأخيرة تشير إلى أن إيران و"حزب الله" لا يواصلان تجنيد السكان المحليين فحسب، بل يعتمدان أيضاً على نقل عناصر من مناطق شيعية أخرى داخل سوريا إلى الجبهة الجنوبية.
 
ورأى التقرير أن سقوط نظام الأسد وقيام حكومة سورية جديدة لم يؤديا إلى تفكيك البنية العملياتية التي بنتها إيران على مدى سنوات، مشيراً إلى أن الشبكات المرتبطة بالمحور الموالي لطهران ما زالت تنشط في جنوب سوريا، مستفيدة من التجمعات الشيعية المنتشرة في أنحاء البلاد، ومن أطر مثل "جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا"، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
 
وذكر أن التحدي الأمني في جنوب سوريا لا يرتبط فقط بالجهات المحلية، بل يُعد جزءاً من جهود أوسع تقودها إيران و"حزب الله" للحفاظ على قدراتهما العملياتية وتوسيعها في مواجهة إسرائيل.
 
وختم التقرير بالقول إن انتقال العنصرين من شمال سوريا إلى جنوبها ووصولهما إلى محيط الحدود الإسرائيلية، في ما رجّح أنه كان استعداداً لتنفيذ هجوم، يعكس محدودية قدرة الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية الجديدة على منع انطلاق عمليات ضد إسرائيل من الجنوب السوري.
 
واعتبر المعهد أن هذه المعطيات تثير تساؤلات حول إمكانية تخلي إسرائيل عن سيطرتها على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مرجحاً أن استمرار هذا النمط العملياتي يجعل مثل هذه الخطوة غير مطروحة في المرحلة الحالية.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي يتحدث عن معادلة جديدة: "حزب الله" مقابل هذه الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 01:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أوروبيّ يتحدّث عن مسيّرات "حزب الله": لبنان أصبح ساحة المعركة المركزيّة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 01:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعل "الحزب" خلال عاشوراء؟ تقرير إسرائيلي يتحدّث
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 01:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حرب جديدة لـ"حزب الله"؟ إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 01:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:24 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:20 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-07-08
Lebanon24
15:23 | 2026-07-08
Lebanon24
15:02 | 2026-07-08
Lebanon24
14:58 | 2026-07-08
Lebanon24
14:39 | 2026-07-08
Lebanon24
14:31 | 2026-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24