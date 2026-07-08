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لبنان

المجلس الماروني: التمسك بحصرية السلاح ودعم مسيرة الدولة القوية

Lebanon 24
08-07-2026 | 11:29
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المجلس الماروني: التمسك بحصرية السلاح ودعم مسيرة الدولة القوية
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أكدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني، في بيان بعد اجتماعها برئاسة المهندس ميشال متى، "دعمها الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون"، مشيدةً بقراراته الوطنية الهادفة لترسيخ هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل مؤسساتها.

وفي الشأن الوطني، جدد المجتمعون التزامهم بالثوابت الوطنية لبكركي والوقوف إلى جانب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، معربين عن تقديرهم لدور المطران بولس عبد الساتر.
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وفيما يتعلق بالإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل، رحّبت الهيئة به كمدخل للاستقرار، مشددة في الوقت عينه على أن "نجاح أي اتفاق مرهون بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". كما دعت إلى تعزيز الانفتاح العربي، لا سيما مع سوريا، بما يخدم المصالح المشتركة.

وعلى الصعيد المعيشي، طالبت الهيئة الحكومة بـ"خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة" التي تنهش القدرة الشرائية وتُهدد الأمن الاجتماعي للبنانيين.

كما أعلن المجلس عن استعداده للاحتفال بتطويب البطريرك الياس الحويك في 25 تموز الجاري، وبدء التحضيرات ليوبيل المئة وخمسين عاماً على تأسيس المجلس، متمنياً للبنان صيفاً آمناً يعيد إليه حيوية دوره السياحي والاقتصادي.

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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

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