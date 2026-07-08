هل فشل باسيل ؟

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تتساءل أوساط سياسية عن نتائج التحركات التي قام بها رئيس " " النائب ، في إطار محاولاته الاستفادة من التباين الحاصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب بشأن اتفاق الإطار الذي وُقّع في ، إضافة إلى موقف رئيس وليد جنبلاط غير الراضي عنه.ووصف بعض المتابعين هذه المساعي بأنها محاولة لنسج تحالف رباعي، من خلال التقارب بين الحر وحزب الله وحركة أمل وجنبلاط، بهدف إسقاط الاتفاق.إلا أن هذا التحرّك لم يلقَ، وفق أوساط مطّلعة، تجاوبًا من وجنبلاط، ما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان قد فشل في تحقيق أهدافه، ولا سيما في ظل حرص الطرفين على عدم قطع الجسور مع رئيس الجمهورية.