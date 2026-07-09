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لبنان

وفد أميركي إلى بيروت.. عون استقبل عيسى وبحث في زيارة واشنطن والمفاوضات

Lebanon 24
09-07-2026 | 03:28
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وفد أميركي إلى بيروت.. عون استقبل عيسى وبحث في زيارة واشنطن والمفاوضات
وفد أميركي إلى بيروت.. عون استقبل عيسى وبحث في زيارة واشنطن والمفاوضات photos 0
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استقبل الرئيس جوزاف عون، السفير الاميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه في الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأميركية بدعوة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اضافةً إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
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وخلال اللقاء اكد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بما ورد في صيغة الاطار التي أعلنت في نهاية المفاوضات اللبنانية الاميركية الاسرائيلية في واشنطن. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وقف القصف وأعمال التفجير والجرف التي تقوم بها القوات الاسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي تحتلها.

وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء إلى ان زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب اهمية خاصة في هذا الظرف بالذات وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان وسعيه لتحقيق الامن والاستقرار فيه وانهاء معاناته شعبه.

وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما في ١٤ و١٥ تموز الجاري، اوضح السفير عيسى ان انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى اسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء واعضاء الوفود، علما ان اجتماع روما ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الاطار لاسيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين او تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. 

واكد السفير عيسى ان ما سيجري في روما هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن مشيرا إلى اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية او غيرها لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها.

وعن موعد بدء العمل في المناطق التجريبية المحددة في مفاوضات واشنطن، اوضح السفير عيسى ان التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في ما خص المناطق التجريبية، وان وفداً عسكرياً اميركياً سيصل إلى بيروت خلال ايام للتنسيق وتحديد الية التنفيذ ميدانياً اذ من الضروري عدم حصول اي فراغ لدى انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة المحددة، وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الارض.
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