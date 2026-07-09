تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"ملتقى التأثير المدني": لبنان يحتاج إلى نقاش وطني رصين

Lebanon 24
09-07-2026 | 04:23
A-
A+
ملتقى التأثير المدني: لبنان يحتاج إلى نقاش وطني رصين
ملتقى التأثير المدني: لبنان يحتاج إلى نقاش وطني رصين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا يقاس نجاح الدول بقدرتها على إدارة الأزمات، بل بقدرتها على ترسيخ سيادتها الوطنية، واستعادة ثبات الشرعية، وتعزيز مؤسساتها الدستورية بوصفها المرجعية الحصرية للقرار العام. ان الأمن القومي لا يكتمل إلا بدولة قادرة، تحتكر وظائفها السيادية وفق الدستور وسيادة القانون، وتربط الأمن القومي بالأمان الإنساني لكل مواطناتها ومواطنيها، باعتبار الإنسان غاية السياسات العامة ووسيلتها. في اللحظات المفصلية، لا يحتاج لبنان إلى مقاربات تعيد إنتاج الانقسامات، بل إلى نقاش وطني رصين يقيم السياسات وفق معايير الحوكمة الرشيدة، والمصلحة الوطنية، وبناء الدولة، وينهي المقاربات العبثية التي تفرغ الحوار من مضمونه، لينتقل النقاش من سجالات العبث إلى مسؤولية البناء. إن استعادة السيادة ليست شعارا، بل مسار مؤسساتي متكامل يرسخ الشرعية، ويعزز الأمن القومي، ويؤسس لاستقرار مستدام يضع لبنان في موقع الدولة الحرة، السيدة، المستقلة، القادرة على حماية شعبها وصون مستقبله. أما الاستقطابات العبثية خوفا من اندثار أدوار، فتلك ستبقى في حيز محدود غير فعال".
Advertisement

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضية اللبنانية"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن: "عبثيات الرفض تعبير عن مأزومية مطلقيه".
 
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": فرصة قيام دولة المواطنة تتلقى صفعات من كل الاتجاهات
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 13:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: لمقاربة وطنية شاملة تُعيد إنتاج القرار الموحّد ضمن دولة القانون
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 13:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": للانتقال من منطق الصراع والهدن إلى السلام المستدام
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 13:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": حماية الهوية اللبنانية جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
09/07/2026 13:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الأزمات

الأمن القومي

اللبنانية

الدستور

الحوكمة

النقاش

القادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:27 | 2026-07-09
Lebanon24
06:23 | 2026-07-09
Lebanon24
06:16 | 2026-07-09
Lebanon24
06:13 | 2026-07-09
Lebanon24
06:12 | 2026-07-09
Lebanon24
06:11 | 2026-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24