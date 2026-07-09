"ملتقى التأثير المدني": لبنان يحتاج إلى نقاش وطني رصين

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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا يقاس نجاح الدول بقدرتها على ، بل بقدرتها على ترسيخ سيادتها الوطنية، واستعادة ثبات الشرعية، وتعزيز مؤسساتها الدستورية بوصفها المرجعية الحصرية للقرار العام. ان لا يكتمل إلا بدولة قادرة، تحتكر وظائفها السيادية وفق وسيادة القانون، وتربط الأمن القومي بالأمان الإنساني لكل مواطناتها ومواطنيها، باعتبار الإنسان غاية السياسات العامة ووسيلتها. في اللحظات المفصلية، لا يحتاج إلى مقاربات تعيد إنتاج الانقسامات، بل إلى نقاش وطني رصين يقيم السياسات وفق معايير الرشيدة، والمصلحة الوطنية، وبناء الدولة، وينهي المقاربات العبثية التي تفرغ الحوار من مضمونه، لينتقل من سجالات العبث إلى مسؤولية البناء. إن استعادة السيادة ليست شعارا، بل مسار مؤسساتي متكامل يرسخ الشرعية، ويعزز الأمن القومي، ويؤسس لاستقرار مستدام يضع لبنان في موقع الدولة الحرة، السيدة، المستقلة، القادرة على حماية شعبها وصون مستقبله. أما الاستقطابات العبثية خوفا من اندثار أدوار، فتلك ستبقى في حيز محدود غير فعال".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضية "، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن: "عبثيات الرفض تعبير عن مأزومية مطلقيه".