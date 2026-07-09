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لبنان

كركي : زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام

Lebanon 24
09-07-2026 | 05:11
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كركي : زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام
كركي : زيادة مساهمة الضمان في عمليّات زراعة نقي العظام photos 0
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اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه في  إطار مواصلة الصندوق  مسيرة الإصلاحات التي يشهدها ولا سيّما على الصعيد الصحي، تواصل إدارته اتّخاذ الخطوات الكفيلة بتطوير التغطية الصحيّة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي يوفّرها الصندوق للمضمونين، بما يواكب التطور العلمي في القطاع الصحي ويخفّف الأعباء المالية المتزايدة عن المرضى المضمونين.
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فبعد رفع تعرفات العديد من الأعمال الطبية والاستشفائية، وإدراج علاجات وتقنيات حديثة ضمن التغطية، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة 1500 تاريخ 17/6/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 24/6/2026، أصدر المدير العام للصندوق د.محمد  كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 9/7/2026 حملت الرقم 840 قضى بموجبها اعتماد البدل المقطوع لزرع نقي العظم   Autogreffe وAllogreffe، وفق التغطية التالية: 

1.    AutoGreffe )38241): 2 مليار و237 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 25000 $)

ينقسم هذا العمل الطبي إلى مرحلتين: 

 مرحلة الجمع والتحضير.

 مرحلة المعالجة والإعطاء والمتابعة.

 في حال التوقّف عند المرحلة الأولى (38206) أي عدم إجراء الزراعة والاكتفاء بمرحلة التحضير وجمع الخلايا، تكون التغطية بقيمة 8300$.

2.    AlloGreffe (38240): 3 مليار و132 مليون و500 ألف ل.ل. (أي 35000 $) 

وتأتي هذه الخطوة لتؤكّد مجدّدًا التزام إدارة الضمان الاجتماعي، وعلى رأسها المدير العام د. محمد كركي، بالمضيّ قدمًا في تحديث التقديمات الصحيّة وتطويرها وزيادة مساهمة الضمان في الأكلاف الاستشفائيّة، بما يضمن للمضمونين حقّهم في الحصول على علاجات متقدّمة ومرتفعة الكلفة، دون تحميلهم أيّة أعباء إضافيّة، ويعزّز دور الضمان كركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية والصحية في لبنان، خصوصًا في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي ترهق كاهل المرضى وذويهم. 

وطالب كركي كلّ من نقابتي الأطبّاء والمستشفيات، بملاقاة الضمان والتجاوب مع كل الخطوات التي تمّ إنجازها حتّى تاريخه من خلال التوقّف الفوري عن تقاضي أيّة فروقات ماليّة غير مبرّرة، تحت طائلة اتّخاذ الإجراءات والتدابير الرادعة بحقّ المخالفين.
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