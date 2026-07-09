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لبنان

وزارة الثقافة تُعلن عن ليلة المتاحف الخميس المقبل

Lebanon 24
09-07-2026 | 07:03
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وزارة الثقافة تُعلن عن ليلة المتاحف الخميس المقبل
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أعلنت وزارة الثقافة في بيان،  أن ليلة المتاحف ستقام يوم الخميس في 16 الجاري، حيث تفتح المتاحف أبوابها أمام الجمهور مجانًا من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا. وهي :



"بيت التراث"، متحف أثري



متحف بعلبك



المتحف الوطني



متحف سرسق



المتحف الجيولوجي - الجامعة الأمريكية في بيروت
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متحف الآثار - الجامعة الأمريكية في بيروت



متحف المعدنيات



متحف ما قبل التاريخ اللبناني، جامعة القديس يوسف



المكتبة الشرقية، جامعة القديس يوسف



بيت بيروت



متحف مصرف لبنان



متحف آرام بزيكيان لأيتام الإبادة الأرمنية



متحف المتحجرات، جبيل



متحف موقع جبيل الأثري



متحف مقام، عاليتا



مؤسسة لويس قرداحي، الجامعة اللبنانية الاميركية



متحف الآثار، جامعة الروح القدس - الكسليك



متحف" بيلي كرم"، نهر الكلب



متحف الشظايا، رمحالا



محترف عساف، ورهانية



مؤسسة سلوى روضة شقير، رأس المتن



البيت-المتحف ميخائيل نعيمة ميماسونا، مطيلب



متحف عزٌت مزهر، حارة الناعمة



قصر دبانة، صيدا



متحف ماري باز، دير القمر



متحف لبنان الشمالي وعكار، قلعة طرابلس



متحف دير سيدة البلمند



متحف التراث والتقاليد الشعبية - جامعة البلمند



متحف الصابون، صيدا. اضافة الى جولات سياحية بصحبة مرشدين في مدينة صيدا القديمة و جولات سياحية بصحبة مرشدين في مدينة صور القديمة.



 واشارت الى ان ان "النقل مؤمن في باصات  مخصصة لهذه الليلة المميزة من امام ساحة الشهداء  وسط بيروت وأيضًا بالمجان من والى متاحف العاصمة".
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