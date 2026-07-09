وزارة الثقافة تُعلن عن ليلة المتاحف الخميس المقبل

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أعلنت وزارة الثقافة في بيان، أن ليلة المتاحف ستقام يوم الخميس في 16 الجاري، حيث تفتح المتاحف أبوابها أمام الجمهور مجانًا من الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا. وهي :"بيت التراث"، متحف أثريمتحف بعلبكالمتحف الوطنيمتحف سرسقالمتحف الجيولوجي - الجامعة الأمريكية فيمتحف الآثار - الجامعة الأمريكية في بيروتمتحف المعدنياتمتحف ما قبل التاريخ اللبناني، جامعة القديس يوسفالمكتبة الشرقية، جامعة القديس يوسفبيت بيروتمتحفمتحف آرام بزيكيان لأيتام الإبادة الأرمنيةمتحف المتحجرات، جبيلمتحف موقع جبيل الأثريمتحف مقام، عاليتامؤسسة لويس قرداحي، الجامعة الاميركيةمتحف الآثار، جامعة الروح - الكسليكمتحف" بيلي كرم"، نهر الكلبمتحف الشظايا، رمحالامحترف عساف، ورهانيةمؤسسة سلوى روضة شقير، رأس المتنالبيت-المتحف ميخائيل نعيمة ميماسونا، مطيلبمتحف عزٌت مزهر، حارة الناعمةقصر دبانة،متحف ماري باز، دير القمرمتحف وعكار، قلعةمتحف دير سيدة البلمندمتحف التراث والتقاليد الشعبية - جامعة البلمندمتحف الصابون، صيدا. اضافة الى جولات سياحية بصحبة مرشدين في مدينة صيدا القديمة و جولات سياحية بصحبة مرشدين في مدينة صور القديمة.واشارت الى ان ان "النقل مؤمن في باصات مخصصة لهذه الليلة المميزة من امام ساحة الشهداء وسط بيروت وأيضًا بالمجان من والى متاحف العاصمة".