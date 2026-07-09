آخر المعلومات عن المفاوضات بين لبنان واسرائيل

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي، أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل انتقلت إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الذي تم التوصل إليه، في خطوة تهدف إلى دفع الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين.
وأوضح المسؤول أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد الخرائط وتحديد مناطق تجريبية إضافية داخل لبنان، في إطار آلية التنفيذ المتفق عليها.
وأضاف أن تحديد أول منطقة تجريبية سيتم في خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المواقع أو طبيعة الإجراءات التي ستُنفذ فيها.