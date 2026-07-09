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لبنان

رجي من قبرص: ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال

Lebanon 24
09-07-2026 | 15:07
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رجي من قبرص: ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال
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 كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عبر حسابه على منصة "إكس": "في ختام زيارتي إلى قبرص، كانت لي فرصة اللقاء بعدد من أبناء الجالية اللبنانية في دار السفارة اللبنانية، في لقاء اتسم بالدفء وأيضا بالفخر بمن يمثلون لبنان خير تمثيل أينما حلوا بنجاحاتهم ودورهم الايجابي. اليهم جميعا نحن مدينون ببناء وطن يمثل طموحاتهم، مستقل بقراره. وقد أكدت لهم أننا ماضون في مساعينا لتحريره من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيداً لدولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها. وختمت اللقاء بتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، داعيا إياهم إلى أن يبقوا دوما سنداً للبنان وصوتاً صادقاً له أينما حلّوا".

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