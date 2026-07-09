رجي من قبرص: ماضون في مساعينا لتحرير لبنان من كل احتلال

كتب والمغتربين ، عبر حسابه على منصة "إكس": "في ختام زيارتي إلى ، كانت لي فرصة اللقاء بعدد من أبناء في ، في لقاء اتسم بالدفء وأيضا بالفخر بمن يمثلون خير تمثيل أينما حلوا بنجاحاتهم ودورهم الايجابي. اليهم جميعا نحن مدينون ببناء وطن يمثل طموحاتهم، مستقل بقراره. وقد أكدت لهم أننا ماضون في مساعينا لتحريره من كل احتلال ومن كل سلاح خارج عن الشرعية، تمهيداً لدولة قادرة وحاضنة لجميع أبنائها. وختمت اللقاء بتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، داعيا إياهم إلى أن يبقوا سنداً للبنان وصوتاً صادقاً له أينما حلّوا".