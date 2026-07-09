ضمّ لبنان إلى مذكرة التفاهم الاميركية مع إيران بلا جدوى

كتبت امل شموني في" نداء الوطن": تمكنت وتحديدًا وزير خارجيتها ماركو روبيو بحرفية من تحقيق اختراق ، وذلك بسحب من ظلال النفوذ المستمر منذ عقود. فقد برزت "صيغة الإطار الثلاثي" المبرم بين وإسرائيل برعاية أميركية كحدث تغييري في استراتيجية المسارات لكونه همّش البنود المتعلقة بلبنان في مذكرة التفاهم بين وإيران.

وقال مسؤول أميركي إن استعراض مضمون "صيغة الإطار" وسياق التفاوض بشأنه وردود الفعل في كل من واشنطن وتل أبيب وبيروت يكشف تحوّلا جوهريًّا، إذ جعل اتفاق الإطار من الجزء الخاص بلبنان في مذكرة التفاهم مع غير ذي جدوى عمليًّا. في هذا الإطار، قال دبلوماسي أميركي إن "الأمر لا يقتصر على مسألة فنية بحتة، بل هو تحوّل دبلوماسي يعيد صياغة موازين القوى ومراكز السيادة وآفاق السلام في ركن من المنطقة ظل لفترة طويلة رهينة لأطراف خارجية".

ويشير مصدر دبلوماسي إلى أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي جرت مفاوضاتها "المضنية" تحت إشراف دقيق من الأميركي فانس، سعت إلى احتواء التصعيد ووضع قواعد للسلوك الإقليمي في أعقاب الحرب مع إيران. وكان إدراج لبنان في تلك الوثيقة تنازلا انتُزع بصعوبة لصالح طهران، التي طالما اعتبرت لبنان موقعًا استراتيجيًّا حيويًّا ضمن ما تسميه "محور ". من هنا، يضيف المصدر الأميركي، أن صياغة المذكرة أقرت ضمنيًّا بحق إيران في لعب دور في الشؤون الأمنية والسياسية للبنان، وتجلى ذلك بوضوح في بنود تنص على تشكيل خلايا تشاورية وتوقعات بوجود دبلوماسي وأمني إيراني.

ولكن بالنسبة للكثيرين في واشنطن، كان هذا الأمر بمثابة "جرعة مرّة"، فقد أبدى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين تشكيكًا صريحًا، وأدركوا أن المذكرة تسمح لإيران بترسيخ قدرتها على استخدام لبنان كورقة مساومة، أو وهو الأسوأ، كعامل لعرقلة الاستقرار. وفي الغرف المغلقة، وصف دبلوماسيون وعسكريون أميركيون هذا الترتيب بأنه "شر لا بد منه" إذ يصب في محاولة للحفاظ على السلام، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر إدامة حالة عدم الاستقرار.

وتختم المصادر الأميركية بالقول إن صيغة الإطار الثلاثي ليس حلا سحريًّا، وإن عملية تنفيذه ستكون محفوفة بالتحديات السياسية والعسكرية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن منطق الاتفاق مقنع لأنه جعل السلام والسيادة ثمنًا للعودة إلى الوضع الطبيعي، مما يتيح لكلا البلدين الخروج من دوامات العنف وحروب الوكالة. وبالنسبة لواشنطن، يُثبت الاتفاق نجاح قيادتها الدبلوماسية. فهو عزز قدرتها على فصل لبنان عن الأجندة الإقليمية لإيران، وإمكانية دفع نحو الاستقرار.