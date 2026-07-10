تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التعيينات... أول امتحان حقيقي للعهد والحكومة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-07-2026 | 04:00
A-
A+
التعيينات... أول امتحان حقيقي للعهد والحكومة
التعيينات... أول امتحان حقيقي للعهد والحكومة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد لا يكون أمام العهد والحكومة في المرحلة الحالية اختبار أكثر حساسية من ملف التعيينات الإدارية والمالية، لأن اللبنانيين، كما المجتمعين العربي والدولي، لن ينظروا إلى أسماء الأشخاص الذين سيُعيَّنون بقدر ما سينظرون إلى الآلية التي أوصلتهم إلى مواقعهم.
Advertisement

فالملف لا يتعلق فقط بملء شواغر في الفئة الأولى أو في المؤسسات العامة، بل يشكل اختباراً حقيقياً لما إذا كان لبنان دخل فعلاً مرحلة مختلفة في إدارة الدولة، أم أن النظام السياسي سيعيد إنتاج نفسه بالآليات ذاتها التي أوصلت الإدارة العامة إلى ما هي عليه اليوم.

ويكتسب هذا الاستحقاق أهمية مضاعفة، لأنه يأتي في توقيت دقيق يحتاج فيه لبنان إلى استعادة ثقة الداخل والخارج معاً. فالمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة لا تراقب الأرقام والإصلاحات المالية فقط، بل تراقب أيضاً نوعية الإدارة العامة، وقدرتها على تنفيذ السياسات، واستقلاليتها عن التجاذبات السياسية.

من هنا، فإن أي تعيينات تقوم على معايير الكفاءة والشفافية ستُقرأ على أنها رسالة إيجابية بأن الدولة بدأت تستعيد دورها، وأن السلطة الجديدة جادة في بناء إدارة حديثة. أما إذا غلبت عليها اعتبارات المحاصصة وتقاسم النفوذ، فإن ذلك سيبعث برسالة معاكسة، مفادها أن شيئاً لم يتغير، وأن الإصلاح لا يزال شعاراً أكثر منه ممارسة.

ولا يخفى أن القوى السياسية تنظر إلى هذا الملف من زوايا مختلفة. فهناك من يعتبر أن التعيينات يجب أن تعكس التوازنات التي أفرزتها الحياة السياسية، فيما ترى قوى أخرى أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان تفرض اعتماد معايير مختلفة، يكون معيار الكفاءة فيها مقدماً على أي اعتبار آخر.

وفي هذا السياق، يجد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام نفسيهما أمام استحقاق بالغ الدقة. فهما يدركان أن أي تنازل عن المعايير التي رفعاها منذ بداية العهد سيؤثر في صدقية مشروعهما الإصلاحي، لكنهما يعلمان أيضاً أن النظام اللبناني القائم على التوازنات السياسية والطائفية يجعل الوصول إلى تعيينات توافقية مهمة شديدة التعقيد.

ويبقى السؤال: هل يمكن الجمع بين مقتضيات التوازن السياسي ومتطلبات الكفاءة؟

الجواب ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية واضحة، وآلية شفافة، ومعايير معلنة، بحيث يشعر اللبنانيون بأن الدولة تختار أفضل الكفاءات، لا أكثر الشخصيات قرباً من مراكز القرار.

ولا يمكن فصل هذا الملف عن ورشة إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي. فالمجتمع الدولي الذي يربط أي دعم مالي بإصلاحات جدية، لن يقتنع بجدية هذه الإصلاحات إذا بقيت الإدارات والمؤسسات تدار بعقلية المحاصصة. ولذلك، فإن التعيينات ليست شأناً داخلياً فحسب، بل أصبحت جزءاً من صورة لبنان أمام العالم.

وفي المقابل، لا ينبغي تحويل التعيينات إلى ساحة مواجهة سياسية تؤدي إلى شلل جديد في مؤسسات الدولة. فالإفراط في تعطيلها بحجة رفض المحاصصة قد يكون مضرّاً بقدر اعتماد المحاصصة نفسها. المطلوب هو إيجاد توازن دقيق بين سرعة ملء الشواغر، واحترام المعايير التي تعيد الثقة بالإدارة العامة.

قد يكون ملف التعيينات أول امتحان فعلي للعهد والحكومة، لأنه سيكشف ما إذا كان لبنان دخل مرحلة جديدة في إدارة الدولة، أم أنه لا يزال أسير القواعد القديمة. فالبيانات الوزارية والوعود الإصلاحية مهمة، لكن التعيينات هي المكان الذي تتحول فيه الوعود إلى أفعال، أو تتراجع أمام حسابات السياسة.

ومن هنا، فإن الحكم على العهد لن يبدأ من الملفات الكبرى فقط، بل من الطريقة التي سيبني بها الإدارة التي يفترض أن تنفذ هذه الملفات. فالإدارة الكفوءة هي العمود الفقري لأي مشروع إصلاحي، وأي خلل في بنائها سيعيد إنتاج الأزمة، مهما حسنت النيات.انا الطريقة التي تم فبها التعيين في مجلس الوزراء امس فتطرح اكثر من علامة استفهام ولا تعتبر مؤشرا ايجابيا البتة.
 
مواضيع ذات صلة
بعد قرار إلغاء "الترمينال"...الحكومة أمام امتحان كبير
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تبحث عن أول بصمة حقيقية في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النظام الجديد أمام أول امتحان.. كأس العالم يتغير واختبار جديد يبدأ الليلة
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية بين الامتحانات الرسمية وامتحان الانسانية!
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 13:38:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

العماد جوزاف عون

المجتمع الدولي

القوى السياسية

إعادة الإعمار

مجلس الوزراء

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:37 | 2026-07-10
Lebanon24
06:32 | 2026-07-10
Lebanon24
06:25 | 2026-07-10
Lebanon24
06:12 | 2026-07-10
Lebanon24
06:00 | 2026-07-10
Lebanon24
05:55 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24