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لبنان

بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقع بمروّج مخدرات وهذا ما كان في سيارته!

Lebanon 24
10-07-2026 | 03:59
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بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقع بمروّج مخدرات وهذا ما كان في سيارته!
بالجرم المشهود.. شعبة المعلومات توقع بمروّج مخدرات وهذا ما كان في سيارته! photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

"في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، ولا سيما ملاحقة المتورطين في جرائم المخدرات، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة استقصاءاتها الميدانية وتحرياتها المكثفة، وتمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع نيسان لون بترولي، جرى ضبطها، ويُدعى:

ع. ق. (مواليد عام 1998، لبناني)

وبتفتيشه والسيارة، ضُبط ما يلي:

/16/ طبّة بلاستيكية مدوّن عليها (XP)، بداخل كل منها مادة الباز، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/54/ طبّة بلاستيكية مدوّن عليها (XP)، بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/41/ طبّة بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/23/ طبّة بداخل كل منها مادة الباز، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/44/ ظرفًا داخل كيس، بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الظرف حوالى نصف غرام.

/20/ طبّة بلاستيكية بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالى غرام واحد.

/10/ أكياس بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحد حوالى /15/ غرامًا.

/3/ أكياس بداخل كل منها مادة حشيشة الكيف، زنة الكيس حوالى /50/ غرامًا.

/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا.

/126/ حبّة صغيرة بيضاء اللون.

وبتفتيش شقته الكائنة في محلة المنصورية، ضُبط ما يلي:

/87/ طبّة بلاستيكية مدوّن عليها (XP)، بداخل كل منها مادة الباز، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/218/ طبّة بلاستيكية بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالى نصف غرام.

/8/ طبّات بلاستيكية بداخل كل منها مادة الكوكايين، زنة الواحدة حوالى غرام واحد.

كيسان بداخل كل منهما مادة حشيشة الكيف، زنة الكيس حوالى /50/ غرامًا.

/5/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بترويج المخدرات في عدد من مناطق جبل لبنان، منها: الصياد، الكرنتينا، والدورة، وذلك لصالح أحد تجار المخدرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين".
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قوى الأمن الداخلي

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