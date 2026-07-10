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لبنان

بعد الطقس المعتدل.. كتل حارة ستضرب لبنان والحرارة والرطوبة إلى ارتفاع في هذه الايام

Lebanon 24
10-07-2026 | 04:36
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بعد الطقس المعتدل.. كتل حارة ستضرب لبنان والحرارة والرطوبة إلى ارتفاع في هذه الايام
بعد الطقس المعتدل.. كتل حارة ستضرب لبنان والحرارة والرطوبة إلى ارتفاع في هذه الايام photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ .

معدل درجات الحرارة لشهر تموز طرابلس بين 31 و 23 درجة، بيروت بين 32 و 24 ، زحلة بين 34 و 18 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل. يتشكل الضباب الكثيف أحياناً على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة تستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب أحياناً على الجبال المتوسطة الارتفاع. 


-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع:متوسط على الساحل، يسوء اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 65 و 85%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:27 درجة

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الجزيرة

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