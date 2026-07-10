هذا ما سيقوله عون لترامب.. ورسالة عن "حزب الله"

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نقلت مصادر صحافية عن رئيس الجمهورية جوزيف عون قوله إنه "لا يستبعد حصول عرقلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ، لكنه أبلغ المعنيين بأن الضامن لتنفيذ الاتفاق هو الرئيس الأميركي والولايات المتحدة الأميركية".وأشارت المصادر إلى أن عون سيطرح مع الرئيس ، خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن، مستقبل القوات الدولية العاملة في ، وسيطلب تمديد مهمتها لفترة إضافية أو إيجاد بديل عنها.كذلك، كشفت المصادر أن عون "سيبلغ ترامب أن معالجة سلاح تتم في الداخل اللبناني، وليس من الخارج، وذلك ضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية، وأن الأهم هو معالجة أسباب وجود السلاح بيد الحزب".وأكدت المصادر أن عون سيطلب من ترامب مساعدة في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم المؤتمر الدولي المخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة.أيضاً، أوضحت المصادر أن "عون أبلغ المعنيين بأن لبنان لم يهدف، من خلال قراره فصل المسار اللبناني عن المسار ، إلى تطويق طهران، بل إلى تكريس سيادة ".وذكرت المصادر أن عون أكد أنه "إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب، فسيتحمل مسؤولية قراره، وسيثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً".