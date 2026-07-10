"طريق خطيرة" في الجنوب

تحدثت مصادر ميدانية في جنوب لبنان
عن وجود تقديرات تفيدُ بأن الجيش الإسرائيلي
لا يقيم مراكز دائمة له في منطقة الشقيف
، موضحة أن هذا الأمر يكشف عن أسلوبٍ تعتمده إسرائيل
ويرتبط بعدم إقامة مواقع ثابتة في أي نقطة يتقدم إليها خشية من ان تطالها الاستهدافات.
وأوضحت المصادر أنّ القوات الإسرائيلية
ما زالت تسيطر على كافة البقعة الجغرافية المرتبطة بقلعة الشقيف، الأمر الذي يُبقي طريق الخردلي
تحت الخطر المستمر كونها مكشوفة عليها، وبالتالي تعتبر الطريق الوحيدة التي لا يمكن لأي أحد المرور عليها باستثناء قوافل "اليونيفيل" والجيش اللبناني.