"طريق خطيرة" في الجنوب

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تحدثت مصادر ميدانية في عن وجود تقديرات تفيدُ بأن الجيش لا يقيم مراكز دائمة له في منطقة ، موضحة أن هذا الأمر يكشف عن أسلوبٍ تعتمده ويرتبط بعدم إقامة مواقع ثابتة في أي نقطة يتقدم إليها خشية من ان تطالها الاستهدافات.وأوضحت المصادر أنّ القوات ما زالت تسيطر على كافة البقعة الجغرافية المرتبطة بقلعة الشقيف، الأمر الذي يُبقي تحت الخطر المستمر كونها مكشوفة عليها، وبالتالي تعتبر الطريق الوحيدة التي لا يمكن لأي أحد المرور عليها باستثناء قوافل "اليونيفيل" والجيش اللبناني.