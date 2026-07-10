الرئيس عون امام وفد "الجمهورية القوية": لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته

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اعرب رئيس حزب "القوات " الدكتور سمير جعجع، عن دعم الحزب واكثرية اللبنانيين لقرار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السير في مسار المفاوضات المباشرة، مؤكداً الوقوف الى جانبه في مواجهة كل الحملات التي يتعرض لها، وخصوصا لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني-الأميركي.وشدد الدكتور جعجع على ان الرئيس عون لم يتخط صلاحياته الدستورية ولو بمقدار بسيط، وانه هو والحكومة من يمثلان الدولة وليس أي حزب، وانهم يقومان بما عليهما ويتحملان مسؤوليتهما، داعياً كل من يعتبر ان الدولة لا تمثله، الى الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة في أي وقت.موقف جعجع جاء خلال زيارة قام بها على رأس كتلة "الجمهورية القوية" بعد ظهر اليوم الى قصر بعبدا، حيث التقوا الرئيس عون وعرضوا معه الأوضاع العامة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، ومسألة صيغة الاطار التي تم توقيعها في واشنطن، وتداعياتها والعمل الجاري على تنفيذ بنودها.الدكتور جعجع استهل اللقاء بكلمة، عبّر فيها عن سعادته بلقاء رئيس للجمهورية يعيد السلطة والسيادة للدولة. وقال :" اتخذتم قراركم الجريء بالتفاوض مع ، بعد الدرك الذي وصلت اليه البلاد، وهو المسار الوحيد الذي يمكن ان يخرجنا من الازمة التي نحن فيها، برغم صعوبته والتحديات التي يواجهها، وخصوصا في ظل اختلال موازين القوى بشكل كبير بين وإسرائيل. ونحن معكم والى جانبكم في القرار الذي اتخذتموه، وفي مواجهة كل الحملات التي تتعرضون لها، وخصوصا لفصلكم المسار اللبناني عن المسار الإيراني-الأميركي.وقد جئنا اليوم لنشد على يدكم، ونؤكد لكم ان أكثرية الشعب اللبناني تقف الى جانبكم، وندعوكم الى مواصلة السير في المسار الذي تقودونه."رد الرئيس عونورد الرئيس عون، مؤكدا على انه يقوم بواجبه عن قناعة، وليس لديه مصالح شخصية ليحققها. وأضاف:"اما عن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل، فهي لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل اكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدءا من العام 1949."وقال الرئيس عون:"أؤكد لكم انني لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع اصراري على ان تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها."وإذ لفت الى انه اتخذ خيارا صعباً، وطريقه ليس معبدا، بسبب موازين القوى، والحسابات ، والوضع – الأميركي، وغيرها من التعقيدات، اعتبر ان هذا الخيار يثبت سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها عن نفسها، ويخرجها من مفاعيل الحرب التي فرضت عليها. وسأل:" لماذا على الشعب اللبناني ان يواصل دفع اثمان حروب اشتعلت بايعاز من الخارج ولمصالح هذا الخارج؟"وتطرق الرئيس عون الى صيغة الاطار معتبراً انها ستعيد الى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها، وأضاف:" لدينا اليوم فرصة لتحقيق المكاسب التي فقدناها من خلال حرب عبثية، وخصوصا في ظل الزخم الأميركي الحالي في الاهتمام بلبنان وقدرة على الضغط على إسرائيل لتذليل العراقيل التي تضعها. الأمور في طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار، تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد ايران."ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد تناول التطورات المحلية والإقليمية الراهنة وموقف رئيس الجمهورية منها.تصريح جعجعوبعد اللقاء ادلى رئيس حزب القوات اللبنانية بالتصريح الآتي الى الصحافيين:"جئنا اليوم لزيارة فخامة الرئيس لنؤكد له اننا معه في الخطوات التي يتخذها. لا احد منا قد انخدع باتفاقية الاطار التي تمت في واشنطن، لا فخامة الرئيس ولا نحن. ولكن في نهاية المطاف عندما يقع الانسان في مصيبة، يضطر الى القيام بأي شيء للخروج منها. وضعنا البعض في موقف صعب جداً، لا يبدو ان له مخرجاً، وحتى الذين راهنوا على المسار الأميركي – الإيراني، شاهدوا في المرحلة الأخيرة ما الذي جرى لهذا المسار وأين اصبحنا، وتاليا لا يمكن للبنان ان يبقى في المجهول. الى جانب ذلك، اكدنا لفخامة الرئيس على نقطة أساسية، وهي انه لا يمكننا ان نحقق شيئا اذا لم يكن هناك دولة فعيلة في لبنان. ولكي يكون هناك دولة فعلية، يجب الا يبقى الا جيش واحد، وكل القرار الأمني والعسكري يجب ان يكون داخل الدولة، وان يكون هناك سلاح واحد داخل الدولة، ولن نتمكن من تحقيق أي شيء قبل ذلك.بالطبع يجب اخراج إسرائيل من الجنوب، وتحقيق إعادة الاعمار، ولكن ذلك لن يتحقق قبل عودة الدولة الحقيقية. منذ وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة وتشكيل الحكومة، حصلت خطوات عدة باتجاه الدولة الفعلية، والاهم اليوم استكمال هذه الخطوات الى النهاية.كل يوم تطالعنا نظريات حول ان هذه التصرفات ليست ميثاقية، ولا شرعية. كل هذه النظريات ليست في محلها. اود التذكير بنقطة رئيسية، البعض يتجاهلها عن قصد او لا يعرفها. لبنان من بين دول المنطقة، هو الدولة الوحيدة التي تمتلك سلطة فعلية، وشرعية. لدينا مجلس نيابي، و128 نائبا منتخبين فعليا من اللبنانيين. جرت انتخابات في العام 2022 في ظروف صعبة، لكن اللبنانيين توجهوا الى قراهم وانتخبوا فيها، فولد المجلس النيابي الحالي. هذا المجلس انتخب جوزاف عون رئيسا للجمهورية بغالبية 100 صوت من اصل 128، ثم اعطى الثقة لمرتين لحكومة الرئيس نواف سلام، بنسبة تلامس ثلثي المجلس النيابي. وبالتالي من يمثل الدولة اليوم في لبنان؟ الرئيس جوزاف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي. هؤلاء هم الدولة ويمثلون الشعب اللبناني، وتاليا القرارات التي يتخذونها، يفترض ان نمتثل لها جميعا، وكل ما يخرج عن المنطق السياسي غير مقبول.لدينا اليوم دولة ممثلة برئيس الجمهورية والحكومة واستطراداً المجلس النيابي، وعليهم التصرف وتحمل مسؤولياتهم وهذا ما يقومون به، كل باقي النظريات لا تستقيم امام هذا الواقع. لا يمكن الحديث عن ميثاقية العمل او عدم الميثاقية، فهذه الكلمة ممثلة من خلال تكوين مجلس النواب والحكومة. هذه هي الميثاقية، ولا يمكن الرجوع اليها عند كل مسألة، والا لا لزوم للدولة عندها."سئل: لبنان عالق في دوامة بين إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب طالما لم يتم نزع سلاح ، فيما الحزب يقول انه طالما هناك احتلال، فالمقاومة حق. كيف يمكن الخروج من هذه الدوامة؟أجاب: لا حزب الله ولا القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا أي حزب آخر يمكنه ان يقول هذا الكلام، هناك دولة لبنانية، وقد شرحتُ هيكليتها، وهي التي تتحدث عن لبنان. اما مشكلة إسرائيل في الجنوب، فعلى الدولة ان تتعامل معها، وليس حزب الله هو من يقرر كيفية التصرف، فلا يحق لاحد ان يقرر في هذا الشأن، يحق للأحزاب ان تقرر شؤونها الداخلية، اما شؤون الوطن فهو امر يعود الى الدولة، ومن هو غير راض عن الواقع الحالي للدولة، فالحل بسيط ويكمن في الدعوة في أي وقت، لانتخابات مبكرة، فيتوقف عندها التمديد. انما حتى هذا الوقت، الدولة هي من تمثل الشعب وهي من تقرر كيفية التعامل مع الوجود في الجنوب.سئل: حزب الله يعتبر ان الدولة تتخذ قرارات أحادية ولا تعير اهتماماً لمواقفه.أجاب: من الطبيعي ان يكون الامر على هذا النحو، فرئيس الجمهورية يتداول بشكل مستمر مع رئيس الحكومة والحكومة، أي السلطة التنفيذية، وهذا امر طبيعي. والا فلماذا انتخاب مجلس النواب الذي يشكّل سلطة تنفيذية؟ اليس كي تتصرف هذه السلطة.سئل: كأنه نوع من الاقصاء او الإلغاء؟أجاب: ابداً، حزب الله موجود في مجلس النواب والحكومة، وعليه، على كل شخص تحمّل مسؤولياته. لم يتخط رئيس الجمهورية صلاحياته ولو بمقدار بسيط، وبالتالي لا يجوز هذا الكلام. يحق لحزب الله الا يكون راضياً عن مسار المفاوضات، ولكن عليه عندها ان يطرح انتخابات مبكرة اذا ما اعتبر ان السلطة لم تعد تمثل الشعب.سئل: هل من رسالة لحزب الله والرئيس بري وربما لافرقاء آخرين؟أجاب: الرسالة الأساسية هي للمواطنين الشيعة الذين قد ينتابهم شعور باستهدافهم بفضل الدعاية التي يقوم بها حزب الله. ان هذا الامر غير صحيح، فهم على غرار المواطنين السنّة والمسيحيين وغيرهم من الطوائف، هم لبنانيون حقيقيون وغير مستهدفين بكل تأكيد، وعليهم الاصطفاف مع الدولة التي هي الأكثر قدرة على تحصيل حقوق الشيعة في لبنان، منذ أيام الرئيس فؤاد شهاب وما بعدها.سئل: هل حمّلتم الرئيس عون مقترجات او تمنيات خلال الزيارة التي سيقوم بها الى واشنطن؟أجاب: نعم، تمنينا عليه ان يكمل بالمسار الذي بدأه في اتفاقية الاطار، على الرغم من اننا جميعاً نرى انها غير مثالية، ولكنها في الوقت الحالي هي الحل الوحيد. هناك من يقول ان الحل الآخر هو مفاوضات غير مباشرة، ماذا يعني ذلك؟ يعني ان تتحدث الى الأميركي وهو يتحدث الى الإسرائيلي ثم ينقل الينا ما دار من حديث وهكذا دواليك، انها نظريات قد تصلح في الاربعينيات او الستينيات. وهناك من يقول ايضاً بوجوب اختيار مسار اسلام اباد، ولكن هذا المسار يتعلق بالمصالح الأميركية والإيرانية.سئل: ولكنه شمل لبنان.أجاب: شمل لبنان كي تحافظ ايران على مصالحها في هذا البلد، وطالما ان ايران تحافظ على نفوذها في لبنان، فسنبقى في الدوامة نفسها التي ندور فيها منذ 40 عاماً، وهي لا تسعى لمصلحة الشعب اللبناني، فالوحيد الذي يسعى الى مصلحة هذا الشعب هو الدولة :الرئيس والحكومة، من خلال موقعهما الطبيعي، ولكن مقاتلة ايران في اسلام اباد من اجل لبنان، فهي تقوم بذلك من اجل مصلحتها العليا وليس من اجل مصلحة اللبنانيين، وهذا امر علينا ان نفهمه ونعلم اين يمكن ان نحقق ما نريد.سئل: هل لمستم لدى الرئيس عون اننا نسير نحو تطبيق اتفاق الاطار؟أجاب: لدى الرئيس عون كل النية لاكمال هذا الاتفاق الى النهاية، وهو يعلم، كما نعلم نحن ايضاً، ان تطبيقه ليس بالامر السهل، فالتعاطي مع فرقاء من إسرائيل الى اميركا ليس سهلاً، انما أؤكد اننا لا نملك طريقاً آخر في الوقت الحالي، وعلينا جميعاً الالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة لاعطائهما المزيد من القوة للتفاوض كما يجب، وليس كما يتم اتهامهما ليل نهار بأمور هما بريئان منها، فيما الذين يكيلون هذه الاتهامات هم من أوصل لبنان الى هذه المرحلة، لا بل الزموا الحكومة التفاوض مع إسرائيل.قائد الجيشوالتقى الرئيس عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطلعه على الأوضاع الامنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. كما تطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الاطار عن المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي منها .وتم خلال اللقاء البحث في المهمات التي يقوم بها الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى اوضاع المؤسسة العسكرية وحاجات أفرادها.