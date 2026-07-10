تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رسائل أنقرة إلى بيروت.. ماذا يعني لقاء الشرع وترامب للبنان؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
10-07-2026 | 12:00
A-
A+
رسائل أنقرة إلى بيروت.. ماذا يعني لقاء الشرع وترامب للبنان؟
رسائل أنقرة إلى بيروت.. ماذا يعني لقاء الشرع وترامب للبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنقرة حدثاً يقتصر على إعادة رسم ملامح العلاقة بين دمشق وواشنطن، بل حمل في طياته رسائل سياسية تجاوزت الحدود السورية، وكان لبنان من أبرز المعنيين بها.
Advertisement

فقد طُرح خلال اللقاء ملفان يرتبطان مباشرة بالواقع اللبناني: الجولان السوري المحتل، وسلاح "حزب الله"، في مؤشر إلى أن لبنان بات جزءاً من المقاربة الإقليمية الجديدة التي تعمل الولايات المتحدة على بلورتها.
ويأتي ذلك في ظل متغيرات غير مسبوقة تشهدها المنطقة، بدءاً من سقوط النظام السوري السابق، مروراً بتراجع النفوذ الإيراني وتلقي "حزب الله" ضربات قاسية، وصولاً إلى الانفتاح الدولي المتسارع على دمشق ومحاولات إعادة دمجها في النظامين العربي والدولي. وفي خضم هذه التحولات، بدا واضحاً أن لبنان لم يعد بمنأى عن الترتيبات السياسية والأمنية التي يجري العمل عليها.
 
الجولان... أكثر من مجرد ملف سيادي
 
لم يكن التطرق إلى الجولان خلال اللقاء تفصيلاً عابراً، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود القضية السورية نفسها. فقد أعاد ترامب التذكير بالموقف الذي اتخذته إدارته خلال ولايته الأولى، عندما اعترفت الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة شكّلت آنذاك تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه قضايا السيادة والحدود في الشرق الأوسط.
وتكتسب إعادة طرح هذا الملف اليوم أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، إذ تعكس استعداد واشنطن لإعادة مقاربة ملفات كانت تُعد لعقود من الثوابت السياسية والقانونية، متى رأت أن ذلك يخدم رؤيتها الاستراتيجية ومصالحها في المنطقة.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن لبيروت أن تتعامل مع إثارة ملف الجولان على أنه شأن سوري داخلي، بل عليها أن تقرأ الرسالة الكامنة خلفه، ومفادها أن مرحلة إعادة رسم التوازنات الإقليمية قد تشمل ملفات سيادية وحدودية كانت حتى وقت قريب خارج دائرة المراجعة، وهو ما يفرض على لبنان مقاربة أكثر واقعية للمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
 
سلاح "حزب الله"... لبنان في صلب المقاربة الجديدة
إلى جانب الجولان، برز الملف اللبناني بصورة أكثر وضوحاً عندما طلب ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع المساعدة في معالجة ملف سلاح "حزب الله"، في إطار رؤية أميركية تهدف إلى تقليص نفوذ الحزب وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية.
ويعكس هذا الطرح تحولاً لافتاً في النظرة الأميركية إلى سوريا الجديدة، إذ لم تعد دمشق تُعامل بوصفها دولة منشغلة فقط بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، بل بات يُنظر إليها كشريك يمكن أن يؤدي دوراً في معالجة ملفات إقليمية حساسة، وفي مقدمتها الملف اللبناني.
كما يكشف هذا الطلب أن واشنطن تعتبر مسألة سلاح "حزب الله" جزءاً أساسياً من أي تسوية إقليمية مقبلة، وأن معالجة هذا الملف لم تعد محصورة بالإطار اللبناني الداخلي، بل أصبحت مرتبطة بتفاهمات أوسع تشمل أطرافاً إقليمية ودولية.
 
إن الجمع بين ملف الجولان وسلاح "حزب الله" في لقاء الشرع وترامب يحمل دلالة سياسية واضحة، مفادها أن لبنان كان حاضراً على طاولة النقاش.
فإعادة التذكير بقرار الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان تعكس استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات نوعية في ملفات شديدة الحساسية عندما تتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية، في ما يؤكد الطلب الموجّه إلى دمشق بشأن سلاح "حزب الله" أن مستقبل هذا الملف بات يُناقش ضمن إطار إقليمي أوسع، يتجاوز الحدود اللبنانية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الرسالة الموجهة إلى بيروت واضحة: المنطقة تدخل مرحلة إعادة صياغة للتوازنات والتحالفات، ولبنان سيكون من أكثر الدول تأثراً بمخرجاتها.

لذلك، لم يعد ممكناً الاكتفاء بمتابعة هذه التحولات من موقع المراقب، بل باتت الدولة اللبنانية أمام استحقاق الاستعداد لمرحلة جديدة قد تعيد رسم المشهدين السياسي والأمني، وتفرض مقاربات مختلفة للملفات التي شكّلت لعقود ركائز الحياة السياسية في البلاد.
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن الشرع ولبنان.. ماذا قالت؟
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الغاز يعود إلى الواجهة... ماذا يعني تأهيل خط الأنابيب العربي للبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني الاتفاقية الأميركية الإيرانية بالنسبة للبنان؟.. تقرير لـ"Middle East Eye" يُجيب
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الشرع وميقاتي: هذا ما جرى في قصر الشعب
lebanon 24
Lebanon24
10/07/2026 20:53:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-07-10
Lebanon24
13:26 | 2026-07-10
Lebanon24
13:00 | 2026-07-10
Lebanon24
12:31 | 2026-07-10
Lebanon24
12:04 | 2026-07-10
Lebanon24
11:47 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24