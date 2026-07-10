لقاء بين عون وسليمان وعرض لأوضاع لبنان والمنطقة

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زار رئيس الجمهورية جوزاف عون، الرئيس ميشال سليمان في دارته في اليرزة وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .
وبعد اللقاء تحدث الرئيس سليمان عن زيارة الرئيس عون وقال : في لقائي الخاص مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم ظهراً، وقبل توجهه الى واشنطن لزيارة رسمية لرئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب مدعوماً من غالبية اللبنانيين، ناقلاً معاناتهم حاملاً هواجسهم ومطالبهم السيادية، تم التداول بمواضيع الساعة التي تقلق لبنان وشعبه.
اظهر الرئيس عون نواياه الصادقة واصراره على تحرير لبنان، الفريد بديمقراطيته وتعدديته ورسالته العالمية بعد كل ما عاناه من اجل قضايا الاخرين، وخاصة ما تكبده في السنوات الاخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي ادمغة ابنائه.
كما ابدى حماسة وشجاعة في المضي بطروحاته بعد ان تعذر ايجاد حلول اخرى تنقذ البلاد وتحافظ على كرامة الدولة والشعب والجيش، دون الارتماء في احضان المحاور والتبعية لاي دولة اخرى.على كل مواطن مخلص وشريف ان يدعو له بالتوفيق ويجاهر علناً في دعم خطواته والدفاع عن قرارات الدولة التي يرأسها ."