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لبنان

رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية للرئيس بري: لتبني مطالبنا

Lebanon 24
10-07-2026 | 11:47
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رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية للرئيس بري: لتبني مطالبنا
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 وجهت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، كتابا مفتوحا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باسم الموظفين، الأجراء، والمدربين كافة، جاء فيه: "نتقدم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز برعايتكم الدائمة للقضايا العادلة وحمايتكم لكرامة وحقوق العاملين في القطاع العام. كما نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن عميق شكرنا لكم ولنعبر من خلال دولتكم عن عميق الشكر للَجنتي التربية والتعليم العالي والثقافة والمال والموازنة، النيابيتين، لجهودهما في دراسة وإنجاز مشروع قانون المباراة المحصورة في الجامعة اللبنانية ومشروع قانون منح الدرجات ال 3 المستحقة للموظفين الذين ترفعوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة عام 2017.

آملين من دولتكم التكرم بإدراج المشروعين على جدول أعمال أول جلسة تشريعية عامة لإقرارهما.دولة الرئيس، إن الواقع المعيشي للعاملين في الجامعة (من موظفين وأجراء ومدربين)، قد بات دون الحد الأدنى للحياة الكريمة، حتى عجزت الأكثرية عن تغطية تكاليف المتطلبات الأساسية من طبابة واستشفاء وتعليم، ناهيكم عن خروج الأجراء والمدربين بعد عقود من الخدمة بتعويضات بخسة لا تكفي لمعيشة شهر واحد، وعن الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة المدربين.

وبناءً على هذا الواقع المرير، جئنا بكتابنا هذا نلتمس من حكمتكم دعم وتَبنّي المطالب التشريعية الملحّة التالية:

أولاً: إقرار قانون يرمي إلى إستفادة المدربين والأجراء في الجامعة اللبنانية من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة أسوة بمشروع القانون الذي أقرته لجنة الإعلام والاتصالات الرامي الى إفادة المتعاقدين في وزراة الإعلام من هذه التقديمات.

ثانياً: إقرار قانون بمفعول رجعي يقضي باستفادة موظفي الجامعة اللبنانية من الراتبين الإضافيين الذين استفاد منهما سائر القطاع العام ابتداءً من شهر تشرين الأول 2023 ، علماً أن أساتذة الجامعة اللبنانية يستفيدون من حينه من مساعدة اجتماعية إضافية حرم منها العاملون في الجامعة.

ثالثاً: إقرار قانون يرمي الى نقل صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية من وزراة الزراعة الى وزراة المالية أسوة بصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية، بما يضمن استمرارية دعم الخدمات الطبية، الاستشفائية، والاجتماعية الضرورية للموظفين وعائلاتهم في ظل الانهيار الحاصل.

 وقالت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية، إن الجامعة اللبنانية ليست مجرد صرح تعليمي، بل هي ركيزة أساسية من ركائز الوطن وضمانة لمستقبل أبنائه، وكرامة العاملين فيها هي مرآة لكرامة الدولة نفسها. إن إنصافنا، نحن الفئة المظلومة، هو استثمار مباشر في استقرار الجامعة وحماية لرسالتها الوطنية. كلنا ثقة بعنايتكم الأبوية وحرصكم على إحقاق الحق، آملين أن تنال هذه المطالب رعايتكم الكريمة لدفعها نحو الإقرار تحت قبة البرلمان".

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