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لبنان

وزير الزراعة من قضاء صور: الاضرار كبيرة ودعم المزارعين أولوية ملحة

Lebanon 24
10-07-2026 | 12:04
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وزير الزراعة من قضاء صور: الاضرار كبيرة ودعم المزارعين أولوية ملحة
وزير الزراعة من قضاء صور: الاضرار كبيرة ودعم المزارعين أولوية ملحة photos 0
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 زار وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، اتحاد بلديات قضاء صور، في إطار جولته التفقدية في الجنوب للاطلاع على واقع القطاع الزراعي والأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

وأشار وزير الزراعة الى "واجب الدولة في التواجد إلى جانب أبناء الجنوب والعمل على تشجيع الأهالي على العودة إلى قراهم في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "النية لدى الدولة موجودة"، آملا أن "تكون هذه الحرب خاتمة الحروب وأن ينعم اللبنانيون بحياة طبيعية".

وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح هاني أن "الجنوب يشكل ركيزة أساسية للإنتاج الزراعي في لبنان، وأن الأضرار التي لحقت بهذا القطاع كبيرة"، لافتا إلى أن "الوزارة بدأت منذ اليوم الأول، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، بجمع المعلومات وإجراء مسح للأضرار والخسائر"، موضحا أن "نحو 22.5 % من المساحات الزراعية في لبنان تضررت بشكل مباشر، أي ما يقارب 56 ألف هكتار، منها 52 ألف هكتار في محافظتي الجنوب والنبطية، وأربعة آلاف هكتار في البقاع والهرمل".

وأكد أن هذه "الخسائر تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي، ما يجعل دعم المزارعين والقطاع الزراعي أولوية ملحة".

وكشف أن "الوزارة أنجزت تقريرا شبه نهائي حول الأضرار الزراعية"، مشيرا إلى أنها "بادرت خلال فترة الحرب إلى تقديم دعم نقدي مباشر وسريع، وعملت على إنقاذ جزء من الثروة الحيوانية، بما فيها الأبقار والمواشي وخلايا النحل".

وأشاد بالدور الذي قام به الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في "تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، من خلال تأمين الأذونات اللازمة عبر فرق عمل متخصصة، الأمر الذي خفف إلى حد ما من تداعيات الأزمة".

وأكد أن "الوزارة أعادت توجيه جزء كبير من مشاريعها لدعم المزارعين وإحياء القطاع ضمن الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز صمود أبناء الجنوب وإعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي".

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