رجي: آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها

أكد يوسف رجي أن قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية من صلاحية وحدها، مشدداً على أن لن يقبل، تحت أي ظرف، بأن تُستخدم أراضيه لتهديد أمن صديقة. وشدد رجي في خلال اجتماع نظمته الخارجية القبرصية لسفرائها، على أن "ليس لأي فرد أو جهة مسلّحة أن تحتكر قرار الدولة أو تقرّر الحرب والسلم أو علاقات لبنان الخارجية، فقرارات والسياسة الخارجية تُتخذ في وحدها، بعيداً عن أي أجندات أو حسابات خارجية."

وأكد رجي أنه "آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها"، داعياً إلى ترسيخ سيادة الدولة وحصر القرار الوطني بمؤسساتها الدستورية.

وقال إن "التهديدات الموجّهة ضد انطلاقاً من الأراضي تتعارض جذرياً مع لبنان الذي نعمل على بنائه، ولن يقبل لبنان، تحت أي ظرف، بأن تُستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة."