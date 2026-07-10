رجي: آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها

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أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية من صلاحية الدولة اللبنانية وحدها، مشدداً على أن لبنان لن يقبل، تحت أي ظرف، بأن تُستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة. وشدد رجي في خلال اجتماع نظمته الخارجية القبرصية لسفرائها، على أن "ليس لأي فرد أو جهة مسلّحة أن تحتكر قرار الدولة أو تقرّر الحرب والسلم أو علاقات لبنان الخارجية، فقرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية تُتخذ في بيروت وحدها، بعيداً عن أي أجندات أو حسابات خارجية."
وأكد رجي أنه "آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها"، داعياً إلى ترسيخ سيادة الدولة وحصر القرار الوطني بمؤسساتها الدستورية.
وقال إن "التهديدات الموجّهة ضد جمهورية قبرص انطلاقاً من الأراضي اللبنانية تتعارض جذرياً مع لبنان الذي نعمل على بنائه، ولن يقبل لبنان، تحت أي ظرف، بأن تُستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة."