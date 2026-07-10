بطلب أميركي.. إسرائيل توقف عمليات جنوب لبنان

أفادت هيئة البث ، الجمعة، بأن المستوى السياسي أصدر توجيهات للجيش بتجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها "حساسة" في ، استجابة لطلب أميركي، وذلك حتى إشعار آخر.

وبحسب الهيئة، يأتي القرار في انتظار اتضاح مسار التصعيد الحالي بين وإيران، إلى جانب نتائج المفاوضات الجارية بين ولبنان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الإدارة الأميركية، المنشغلة خلال الأيام الأخيرة بالتوتر مع ، أعربت عن مخاوفها من احتمال انجرار إسرائيل إلى المواجهة، ما دفع إلى مطالبة بضبط تحركاتها العسكرية.

وأضاف المصدر أن إسرائيل مستعدة لاستغلال أي هجوم إيراني محتمل عليها لتنفيذ ضربات واسعة داخل إيران، إلا أن التوجيهات الأميركية دفعت القيادة السياسية إلى إصدار أوامر للجيش بالانتظار، تفاديا لتوسع رقعة المواجهة.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث أن الجيش سيبدأ الأسبوع المقبل الانسحاب من "مناطق التجربة" (Pilot Areas) في جنوب ، بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة روما.