سلام وأردوغان يؤكدان تعزيز الشراكة ودعم سيادة لبنان

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لبّى نواف سلام دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان الى عشاء عمل في اسطنبول، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية ، حيث شكّل اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية الحوار وتعزيز التعاون ، والعمل على الارتقاء بالعلاقات – التركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.كما تناول اللقاء، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين وتركيا في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية و التجارية والاستثمارية والطاقة والبنى التحتية .و ثمن الرئيس سلام الدعم الذي تقدمه للبنان، خصوصا على مستوى المساعدات الانسانية.كما اتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا، واستكمال المشاورات الفنية اللازمة بما يراعي المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز حجم التبادل التجاري.وأكد الرئيس سلام أن لبنان يتمسك باستقلالية قراره وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، ويواصل العمل، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل وقف اعتداءات وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية.، جدد الرئيس أردوغان تأكيد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لسعيه الى تأمين انسحاب اسرائيل من كامل اراضيه ولحرصه على استقلالية قراره والحفاظ على امنه ووحدة اراضيه واستقراره، مؤكداً اهتمام تركيا بتعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات.وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية واتفق الجانبان على مواصلة التواصل وتفعيل آليات التعاون الثنائي، عبر زيارات متبادلة متتالية للوزراء المعنيين.