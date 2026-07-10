مصلحة الاقتصاد في الشمال نظمت محاضر ضبط بحق مخالفين

تابعت مصلحة الاقتصاد في جولاتها الرقابية على أصحاب المولدات الكهربائية في مدن ، ، بخعون (الضنية)، وضهر (الكورة)، للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الرسمية.

واعلنت في بيان، انه "تم تنظيم محضري ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقتي بخعون وضهر العين لمخالفتهم التسعيرة الرسمية المعتمدة.

كما شملت الجولات محال بيع البوظة العربية في وزغرتا، حيث جرى سحب 3 عينات (عينتان من البوظة العربية وعينة واحدة من الليموناضة)، وخُتمت بالشمع الأحمر وأُرسلت إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية . وبعد ورود نتائج التحاليل التي أظهرت عدم مطابقة العينات للمواصفات من الناحية الجرثومية تم تنظيم 3 محاضر ضبط بحق أصحابها.

كذلك، شملت الجولات الرقابية محال بيع العطارة في – طرابلس، حيث جرى سحب 3 عينات من "السبع بهارات"، وخُتمت بالشمع الأحمر وأُرسلت إلى المختبر لإجراء التحاليل اللازمة. وبعد صدور النتائج، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب عينة تبين انها تحتوي "أفلاتوكسين"، مع وقف التداول بهذا الصنف من البهارات. كما وُجّه إنذاران خطيان إلى عدد من أصحاب المحال للاهتمام بشروط التخزين والسلامة العامة.

كما نُفذت جولات رقابية على محطات المحروقات ومراكز تعبئة في طرابلس وزغرتا، وأسفرت عن تنظيم 2 محضري ضبط بحق محطة محروقات في محرم – طرابلس، ومركز لتعبئة الغاز في أبي سمراء، وذلك لمخالفتهما التسعيرة الرسمية الصادرة عن والمياه".