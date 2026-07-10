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لبنان

شهيد وجريح في الاعتداءات الاسرائيلية اليوم

Lebanon 24
10-07-2026 | 15:30
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شهيد وجريح في الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
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استشهد شاب من مدينة النبطية، عصر اليوم، إثر غارة إسرائيلية استهدفته أثناء وجوده على دراجة نارية على طريق دوحة بلدة كفررمان.

وفي المنطقة نفسها، أُصيب شاب آخر بجروح خطرة من جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته من نوع "هوندا CR-V"، حيث نُقل إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج، وفق "الوكالة الوطنية للاعلام"

كما اندلعت مساء اليوم حرائق واسعة في مرتفعات طهرة في بلدة كفررمان، بعد إلقاء مسيّرة إسرائيلية مواد حارقة فوق المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات من محمية شهداء كفررمان التي تضم آلاف أشجار الصنوبر.

وأفادت المعلومات برصد تحليق مسيّرات اسرائيلية في أجواء المنطقة، قبل أن تقوم بإلقاء قنابل حارقة تسببت باندلاع الحريق عند الأطراف الشرقية للبلدة، فيما تعذر وصول سيارات الإطفاء إلى المكان بسبب خطورة الوضع الأمني.

وفي سياق متصل، نفذّت القوات الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل والبنى التحتية في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى تحركات واستهدافات في المنطقة بين كفرتبنيت والنبطية الفوقا.

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