لقاء بين السفيرة بعاصيري وأمينة إردوغان وتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية - التركية

بحثت عقيلة رئيس الحكومة ، سحر بعاصيري سلام والسيدة الأولى في الجمهورية ، أمينة إردوغان، العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية.

وأبدت السيدة إردوغان اهتماماً صادقاً بما يمرّ به ، معربةً عن تمنياتها للشعب اللبناني بالاستقرار والازدهار.

وشكرت السفيرة بعاصيري السيدة إردوغان الاستضافة، معربةً عن أملها في المزيد من التعاون.