لقاء بين السفيرة بعاصيري وأمينة إردوغان وتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية - التركية

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بحثت عقيلة رئيس الحكومة نواف سلام، سحر بعاصيري سلام والسيدة الأولى في الجمهورية التركية، أمينة إردوغان، العلاقات بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتربوية والبيئية.
وأبدت السيدة إردوغان اهتماماً صادقاً بما يمرّ به لبنان، معربةً عن تمنياتها للشعب اللبناني بالاستقرار والازدهار.
وشكرت السفيرة بعاصيري السيدة إردوغان على حسن الاستضافة، معربةً عن أملها في المزيد من التعاون.