بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف عنصراً من حزب الله في علي الطاهر

جيش الدفاع قضى على مخرب من كان ينشط بالقرب من إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر



🔸 رصدت قوات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الجمعة) مخربًا من منظمة حزب الله الإرهابية كان ينشط بالقرب من إحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر،… pic.twitter.com/zHIlB4hlhf — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) July 10, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية أن عناصر من الجيش الاسرائيلي قتلت عنصرًا من «حزب الله» في غارة جوية استهدفته قرب إحدى فتحات البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات ، كما أعلن قتل كان يستقل مركبة في غارة منفصلة داخل المنطقة.وقالت عبر منصة اكس: القوات الاسرائيلي رصدت عنصرًا من «حزب الله» يتحرك قرب فتحة لبنية تحت الأرض، داخل ما وصفه بـ«المنطقة الأمنية» التي تعمل فيها قواته في مرتفعات علي الطاهر.وزعمت أن العنصر شكّل «تهديدًا فوريًا» لقواته، لافتًا إلى أن سلاح الجو نفّذ غارة دقيقة استهدفته بهدف إزالة التهديد.وأضافت أن غارة أخرى استهدفت شخصًا كان يستقل مركبة، بعدما اعتبر أنه شكّل تهديدًا للقوات العاملة في المنطقة، من دون هويته أو تقديم تفاصيل إضافية عن ملابسات الاستهداف.وأكدت ان الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مرتفعات علي الطاهر، مشيرًا إلى أن قواته تعمل على منع عناصر «حزب الله» من الخروج من البنى التحتية تحت الأرض أو التحرك في المنطقة، ومتعهدًا بمهاجمة أي نشاط تعتبره تهديدًا لقواتها أو لسكانها.