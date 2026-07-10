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لبنان

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف عنصراً من حزب الله في علي الطاهر

Lebanon 24
10-07-2026 | 15:30
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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف عنصراً من حزب الله في علي الطاهر
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف عنصراً من حزب الله في علي الطاهر photos 0
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ايلا واوية أن عناصر من الجيش الاسرائيلي قتلت عنصرًا من «حزب الله» في غارة جوية استهدفته قرب إحدى فتحات البنى التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، كما أعلن قتل شخص آخر كان يستقل مركبة في غارة منفصلة داخل المنطقة.
وقالت عبر منصة اكس: القوات الاسرائيلي رصدت عنصرًا من «حزب الله» يتحرك قرب فتحة لبنية تحت الأرض، داخل ما وصفه بـ«المنطقة الأمنية» التي تعمل فيها قواته في مرتفعات علي الطاهر.
وزعمت أن العنصر شكّل «تهديدًا فوريًا» لقواته، لافتًا إلى أن سلاح الجو نفّذ غارة دقيقة استهدفته بهدف إزالة التهديد.
وأضافت أن غارة أخرى استهدفت شخصًا كان يستقل مركبة، بعدما اعتبر أنه شكّل تهديدًا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة، من دون الكشف عن هويته أو تقديم تفاصيل إضافية عن ملابسات الاستهداف.
وأكدت ان الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في مرتفعات علي الطاهر، مشيرًا إلى أن قواته تعمل على منع عناصر «حزب الله» من الخروج من البنى التحتية تحت الأرض أو التحرك في المنطقة، ومتعهدًا بمهاجمة أي نشاط تعتبره إسرائيل تهديدًا لقواتها أو لسكانها.
 
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