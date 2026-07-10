الموسوي يحذّر من الوصاية الأميركية

أعلن النائب عن " " رفضه اتفاق الإطار، معتبرًا أنّه "باطل وغير دستوري، وقد بُني على باطل"، ومؤكدًا رفض التفاوض المباشر مع .

وقال ، في تصريحات لقناة " "، إنّ " أصبح تحت الوصاية الأميركية بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ اتفاق الإطار يتضمّن "إملاءات، ولا يتضمّن أيّ حديث عن مصلحة لبنان".

ودعا إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي، معتبرًا أنّها "ورّطت نفسها والبلد في مفاوضات مباشرة مع العدو"، وأنّ القوى المعنية مطالبة باتخاذ موقف إزاء ما تقوم به.

وأضاف أنّ "من يريد مصلحة لبنان، عليه أن يستفيد من مفاوضات إسلام آباد"، مؤكدًا أنّ القرار اللبناني لا يكون عبر "وضع مصلحة البلد في يد وإسرائيل".

واعتبر أنّ "السلطة قدّمت تنازلات، وعليها ألّا تفرّط في المزيد من حقوق البلد".