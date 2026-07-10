الموسوي يحذّر من الوصاية الأميركية

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أعلن النائب عن "حزب الله" إبراهيم الموسوي رفضه اتفاق الإطار، معتبرًا أنّه "باطل وغير دستوري، وقد بُني على باطل"، ومؤكدًا رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل.
وقال الموسوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنّ "لبنان أصبح تحت الوصاية الأميركية بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ اتفاق الإطار يتضمّن "إملاءات، ولا يتضمّن أيّ حديث عن مصلحة لبنان".
ودعا السلطة اللبنانية إلى عدم مفاقمة الانقسام الداخلي، معتبرًا أنّها "ورّطت نفسها والبلد في مفاوضات مباشرة مع العدو"، وأنّ القوى المعنية مطالبة باتخاذ موقف إزاء ما تقوم به.
وأضاف أنّ "من يريد مصلحة لبنان، عليه أن يستفيد من مفاوضات إسلام آباد"، مؤكدًا أنّ القرار اللبناني لا يكون عبر "وضع مصلحة البلد في يد أمريكا وإسرائيل".
واعتبر أنّ "السلطة اللبنانية قدّمت تنازلات، وعليها ألّا تفرّط في المزيد من حقوق البلد".