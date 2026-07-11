تحريض على الجيش؟

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تقول مصادر سياسية إن عدداً من النواب يواصل طرح فكرة أمام الرؤساء في بضرورة اتخاذ خطوات أكثر حدة في الملف الأمني، سواء عبر المطالبة بإقالة أو دفع إلى القيام بإجراءات تصعيدية عملية ضد" ".وبحسب هذه المصادر، فإن هؤلاء النواب يعتبرون أن تجاوز حالة التردد والخوف السياسي بات ضرورياً، وأن المرحلة تتطلب قرارات أكثر وضوحاً وحسماً.إلا أن هذا الطرح لا يزال يواجه تحفظات داخلية، وسط مخاوف من تداعيات أي مواجهة مباشرة على الاستقرار اللبناني، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية القائمة.