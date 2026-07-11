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لبنان

تحريض على الجيش؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-07-2026 | 01:45
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تحريض على الجيش؟
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تقول مصادر سياسية إن عدداً من النواب يواصل طرح فكرة أمام الرؤساء في لبنان بضرورة اتخاذ خطوات أكثر حدة في الملف الأمني، سواء عبر المطالبة بإقالة قائد الجيش أو دفع المؤسسة العسكرية إلى القيام بإجراءات تصعيدية عملية ضد"حزب الله".
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وبحسب هذه المصادر، فإن هؤلاء النواب يعتبرون أن تجاوز حالة التردد والخوف السياسي بات ضرورياً، وأن المرحلة تتطلب قرارات أكثر وضوحاً وحسماً.
إلا أن هذا الطرح لا يزال يواجه تحفظات داخلية، وسط مخاوف من تداعيات أي مواجهة مباشرة على الاستقرار اللبناني، في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية القائمة.
 
المصدر: لبنان 24
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