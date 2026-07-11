تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"رأس السهم".. الجيش الإسرائيلي يختبر جنوده بظروف تحاكي ساحات القتال في لبنان

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-07-2026 | 04:30
A-
A+
رأس السهم.. الجيش الإسرائيلي يختبر جنوده بظروف تحاكي ساحات القتال في لبنان
رأس السهم.. الجيش الإسرائيلي يختبر جنوده بظروف تحاكي ساحات القتال في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقالا أشارت فيه إلى ان "الجيش الإسرائيلي أعاد تنظيم مسابقة "رأس السهم" Arrowhead  للرشاقة القتالية بحلّة جديدة، وذلك بمشاركة جنود الوحدات القتالية والقوات الخاصة."
Advertisement
 
ولفتت الصحيفة في مقالها الذي ترجمه "لبنان 24" إلى انه "شارك في المسابقة جنود من لواء المظليين، ولواء غفعاتي، ولواء غولاني الذي ينفذ عمليات واسعة النطاق وعمليات خاصة في لبنان، ولواء ناحال، ولواء كفير، إلى جانب وحدة لوتار ووحدة رفاعيم، وتنافسوا في سلسلة من الاختبارات شملت الجري والرماية والقتال بأسلوب "الكراف ماغا".
 
وتابعت الصحيفة: "الجيش الإسرائيلي كان أعلن مؤخرا أنه نظم أول اختبار لـ"رأس السهم" منذ 3 سنوات، معيدًا إطلاق مسابقة اللياقة البدنية متعددة الألوية بعد توقف استمر لعدة أعوام".
 
وبحسب الصحيفة، تُعد هذه المسابقة واحدة من آخر اختبارات اللياقة التي يخضع لها الجنود قبل إتمام دوراتهم التدريبية.
 
ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد اختلفت نسخة هذا العام عن سابقاتها، إذ صُممت لتحاكي الظروف التي يُتوقع أن يواجهها الجنود في ساحات القتال.
 
وأضافت الصحيفة: "خاض المشاركون سباقًا عبر مناطق حرجية وكثبان رملية، وهم يحملون أوزانًا تبلغ 20 كيلوغرامًا لكل جندي. كما تدربوا على الجري الجماعي أثناء حمل النقالات.وعقب انتهاء مرحلة الجري، انتقل الجنود مباشرة إلى تنفيذ تدريبات على الرماية.وتضمنت المرحلة الثانية من المسابقة سيناريوهين لتدريبات الكراف ماغا. ففي السيناريو الأول، اختُبر الجنود في مهارات الدفاع عن النفس ضد زميل يؤدي دور "المهاجم"، يحاول انتزاع سلاحهم وطعنهم. أما السيناريو الثاني فتمثل في قتال مباشر بالأيدي".
 
وفي ختام الاختبارات، تُمنح كل وحدة أو لواء تقييمًا يستند إلى زمن الجري، ودقة الرماية، ومستوى الأداء في الكراف ماغا.
 
وفاز لواء المظليين بالمركز الأول في الترتيب العام، تلاه لواء غفعاتي في المركز الثاني، فيما حلت وحدة لوتار في المركز الثالث.
 
وقال الرائد "م."، رئيس قسم التدريب والبحوث في مديرية بناء القدرات القتالية في الجيش الإسرائيلي، إن تعديل نظام المسابقة جاء لضمان جاهزية الجنود لظروف القتال قبل الدفع بهم إلى الميدان.
 
وأضاف: "تستند هذه التغييرات إلى الدروس المستخلصة من القتال الممتد. فقد أدركنا أن الاختبارات التي كنا نخضع لها في السابق لم تعد تعكس على النحو الأمثل ما يحدث في ساحة المعركة."
 
من جانبه، أوضح قائد قسم اللياقة القتالية، العقيد احتياط آفي دهان، أن فعاليات المسابقة صُممت بحيث تُنفذ بوتيرة متسارعة ومتلاحقة، بهدف اختبار قدرة الجنود على التحمل البدني والذهني في ظروف تحاكي ضغوط العمليات القتالية.





مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال القتال في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا تموضعاً لجنود الجيش الإسرائيليّ وآلية اتصالات وموقع رأس الناقورة البحري
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1347 منذ تجدد القتال في لبنان مطلع اذار الماضي
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حمادة حذّر مما يحاك "لاستهداف الجيش"
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 16:56:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

القوات الخاصة

لواء المظليين

بناء القدرات

لواء غولاني

قسم التدريب

لبنان 24

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:41 | 2026-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:52 | 2026-07-11
Lebanon24
09:49 | 2026-07-11
Lebanon24
09:41 | 2026-07-11
Lebanon24
09:30 | 2026-07-11
Lebanon24
09:00 | 2026-07-11
Lebanon24
08:49 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24