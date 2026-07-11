طهران: لا حوار مع أميركا قبل معالجة ملفات لبنان وهرمز والنفط

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في نفيٍ قاطعٍ للتقارير التي تحدثت عن استئناف محتمل للمفاوضات بين وواشنطن، أكد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض ، في تصريحات لوكالة "فارس"، أن كل ما أُشيع بهذا الخصوص هو "أكاذيب" لا تمت للواقع بصلة.وشدّد المصدر على أن "لم تقدم أي طلب للتفاوض مع "، موضحاً أن أي حوار مستقبلي مرهون بتراجع عن مواقفها الحالية بشكل ملموس. وحدّد المصدر شروط طهران لهذا التراجع، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ تفاهمات محددة، أبرزها: "تشكيل فريق عمل خاص بملف يهدف إلى إنهاء الحرب والانسحاب، حل أزمة المرور عبر مضيق هرمز وفق الترتيبات التي تطلبها ، بالإضافة إلى إعادة تدفق وعمليات التصدير إلى مسارها الطبيعي".ويأتي هذا النفي الإيراني في وقتٍ كانت قد نقلت فيه شبكة "ABC News" الأميركية عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس ، قوله إن المفاوضات بين الجانبين في طريقها للاستئناف، زاعماً أن طهران أقرت في "أحاديث خاصة" بأن استهداف السفن في مضيق هرمز كان "خطأً".وبحسب المسؤول الأميركي، فإن الإيرانيين "عادوا إلى طاولة المفاوضات" مبدين رغبة في تسوية العالقة، وهو ما دفع الرئيس لتوجيه الفرق المعنية بالمضي قدماً في المحادثات.