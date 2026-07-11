تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مستقبل لبنان يتوقف على أمرين.. تقريرٌ بمعطيات لافتة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-07-2026 | 14:19
A-
A+
مستقبل لبنان يتوقف على أمرين.. تقريرٌ بمعطيات لافتة
مستقبل لبنان يتوقف على أمرين.. تقريرٌ بمعطيات لافتة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً رأى فيه أن مسار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لم يعد يُبحث عبر قناة واحدة، بل من خلال مسارين متوازيين؛ الأول تقوده واشنطن عبر الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والثاني يجري في إسلام آباد ضمن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حيث تسعى طهران، وفق التقرير، إلى التفاوض بشأن الانسحاب الإسرائيلي نيابةً عن لبنان، بما يعكس صراعاً على الجهة التي ستحدد مستقبل الأمن اللبناني.
Advertisement

التقرير الذي نشرهُ "لبنان24" لفت إلى أن الدولة اللبنانية تجد نفسها أمام معادلة دقيقة تفرض عليها الموازنة بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، في ظل قدرة محدودة على التصرف كدولة ذات سيادة كاملة، معتبراً أن هذا الواقع ليس جديداً، بل يعود إلى جذور النظام السياسي اللبناني منذ نشأته.

واستعاد التقرير رؤية وزير الخارجية اللبناني الأسبق فيليب تقلا، واعتبر أن أسس السياسة اللبنانية تعود إلى عهد الأمير فخر الدين الثاني، عندما حصل جبل لبنان على وضع خاص داخل الدولة العثمانية، وأقام مجلساً جمع ممثلي الطوائف والمناطق المختلفة، إلى جانب بناء تحالفات مع القوى الأوروبية لضمان استمرار الإمارة.

وبحسب تقلا، فإن هذه المرحلة أرست معادلة سياسية قائمة على تحقيق التوازن بين الحكم الذاتي، والتوافق الداخلي بين الطوائف، والحماية الغربية.

إلى ذلك، يرى التقرير أن هذه المعادلة تكررت بعد أحداث عام 1860، عندما ضمنت القوى الأوروبية الحكم الذاتي لجبل لبنان، وأُنشئ مجلس يمثل مختلف المكونات للعمل على تحقيق التوافق السياسي.

وذكر أن مبدأ تقاسم السلطة انتقل لاحقاً إلى دستور عام 1926، بينما أصبحت المحافظة على الدعم الغربي أحد أعمدة السياسة الخارجية اللبنانية بعد الاستقلال.

واستشهد التقرير بأحداث عام 1958، حين تدخلت القوات الأميركية في بيروت، قبل أن يُعاد التوازن الداخلي عبر لقاء الرئيس الراحل فؤاد شهاب مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر على الحدود السورية.

واعتبر التقرير أن هذا النموذج تكرر مراراً، إذ كانت السلطة اللبنانية تعيد إنتاج التوافق الداخلي من خلال التسوية مع القوة الإقليمية المؤثرة في الداخل، مدعومةً بالحماية الغربية.

وذكر أن ذلك ظهر في اتفاق القاهرة عام 1969 مع منظمة التحرير الفلسطينية، ثم في اتفاق الطائف عام 1989 برعاية سوريا، ولاحقاً في اتفاق الدوحة عام 2008 الذي عالج الأزمة السياسية المرتبطة بـ"حزب الله."

ورأى التقرير أن الحكومة اللبنانية تحاول اليوم، عبر مفاوضات واشنطن، كسر هذا النمط والتصرف كدولة مستقلة ذات سيادة، في حين تسعى إيران، من خلال مفاوضات إسلام آباد، إلى إعادة تثبيت نفسها باعتبارها القوة الإقليمية التي ينبغي أن تُبحث معها الملفات الأمنية المتعلقة بلبنان.

وأشار إلى أن لبنان، رغم تجنبه المشاركة الرسمية في الحروب العربية - الإسرائيلية الكبرى، بقي ساحةً للصراعات الإقليمية، لافتاً إلى أنَّ إسرائيل اجتاحت الأراضي اللبنانية ست مرات من دون أن تخوض مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني، معتبراً أن الدولة بقيت رسمياً خارج الحرب، فيما تحولت أراضيها إلى مسرح لمواجهات بين إسرائيل وقوى غير حكومية مرتبطة بقوى داخلية وخارجية.

وأوضح التقرير أن العلاقة الرسمية بين لبنان وإسرائيل كانت محكومة باتفاق الهدنة لعام 1949، قبل أن يتراجع العمل به بعد حرب 1967، ثم جرت محاولة لاستبداله باتفاق 17 أيار عام 1983 عقب الاجتياح الإسرائيلي، إلا أن لبنان ألغاه لاحقاً تحت ضغط سوريا، التي كانت تمثل آنذاك القوة الإقليمية المهيمنة، وحلفائها في الداخل.

وأوضح أن تبرير إسقاط الاتفاق آنذاك كان يقوم على ضرورة ربط المسار اللبناني بالمسار السوري، معتبراً أن إيران تحاول اليوم تكريس الفكرة نفسها عبر السعي إلى تنسيق المسارين اللبناني والإيراني، بما يحد من قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة.

وبحسب التقرير، فإن معسكر "حزب الله" يؤيد هذا المسار، ويعتبر لبنان جزءاً من دائرة النفوذ الإيراني، بينما يدعو الفريق السيادي إلى تسوية العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية من خلال الدولة اللبنانية بعيداً عن أي تأثير إيراني.

وأشار التقرير إلى أن السلام في لبنان ارتبط تاريخياً بتقديم تنازلات في السيادة لصالح أطراف داخلية وخارجية، وهو ما يصفه باحثون في العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية بمفهوم "السيادة الهجينة"، حيث تبقى السيادة القانونية بيد الدولة، لكنها عملياً موزعة ومقيّدة بفعل نفوذ القوى غير الحكومية والتدخلات الخارجية.

ورأى أن نتائج هذا النموذج كانت كارثية على لبنان، مشيراً إلى أن آخر محاولة لكسر هذه المعادلة كانت خلال مفاوضات اتفاق 17 أيار عام 1983، التي استندت إلى دعم أميركي واسع، إلا أن تراجع هذا الدعم أدى في النهاية إلى انهيار الاتفاق.

وختم التقرير بالقول إن الرهانات الحالية كبيرة، وفي مقدمتها إعادة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم، معتبراً أن مستقبل لبنان يتوقف إما على توافق القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أو على نجاح الحكومة اللبنانية في كسر الحلقة التاريخية والتصرف كدولة ذات سيادة كاملة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"هل ستقرر إسرائيل مستقبل لبنان"؟ تقريرٌ جديد لافت
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب ترامب ردّ على جعجع: لا نهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الاستيقاظ ليلاً.. أمور لافتة يجب معرفتها
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المال بدلاً من العقوبات؟ تقرير جديد لافت عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-07-11
Lebanon24
16:46 | 2026-07-11
Lebanon24
16:37 | 2026-07-11
Lebanon24
16:01 | 2026-07-11
Lebanon24
15:45 | 2026-07-11
Lebanon24
15:41 | 2026-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24