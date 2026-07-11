مبادرة أوروبية لدعم المسار التفاوضي وملء فراغ "اليونيفيل"

تتكثف المبادرات الدولية على الساحة للدفع نحو تثبيت استقرار طويل الأمد . وإلى جانب الانخراط الأميركي المباشر، عسكرياً وسياسياً، على خط وتل أبيب لتنفيذ "اتفاق الإطار" تدريجياً.

Advertisement

ومع اقتراب مهلة انتهاء مهمة قوات اليونيفيل نهاية العام، طرأ عامل بارز ضمن إطار حراك دولي للبحث عن قوة بديلة. فقد أعلن الألماني يوهان فاديفول، أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحقيق السلام في . وقال: "نحن (ألمانيا) وفرنسا نريد صياغة سياسة مشتركة تجاه لبنان، من أجل زيادة فرص تحقيق السلام في ". ولم يقدم وزير الخارجية أية تفاصيل إضافية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المبادرة في اجتماع المجلس الوزاري الألماني - الفرنسي، الذي سيعقد في 17 تموز.

وأفاد موقع "دوتش لاند" الألماني، السبت، بأن اجتماع المجلس الوزاري الألماني-الفرنسي، المقرر عقده الأسبوع المقبل، سيركز بصورة كبيرة على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز سياسة الخارجية بشكل ملحوظ.

وفيما لم يتبلغ لبنان الرسمي أي تفاصيل حول المبادرة، وما إذا كانت دبلوماسية أو أمنية، قالت مصادر حكومية لـ"الشرق الأوسط" إن هناك مبادرة أوروبية لملء الفراغ الأمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" أواخر العام الحالي، قد تكون ألمانيا وبريطانيا جزءاً منها، بعد تأكيد مشاركة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيها.

وكانت وزارة الخارجيّة قد أعلنت الشهر الماضي عن استعدادات جارية، بالتّنسيق مع إيطاليا، لتشكيل قوّة دوليّة جديدة تنتشر في جنوب لبنان، عقب انتهاء مهمّة "اليونيفيل"، وستنتشر بدعمٍ أميركي، وبمشاركة عددٍ من الدّول الأوروبيّة، بناءً على طلب السّلطات اللبنانية، وأن مهمتها ستتركّز على دعم في تنفيذ مهامه، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.

وقالت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة اللبنانية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على توسعة القوة البديلة لـ"اليونيفيل"، مشيرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ما تأكد حتى الآن، هو مشاركة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في القوة، إضافة إلى إعلان إندونيسيا وآيرلندا استعدادهما للمشاركة فيها.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات: "في حال تعرقل نشر القوة بموجب قرار من ، يتم العمل على صيغة تحظى بموافقة بشكل أو بآخر وتكون تحت علمها"، لافتة إلى أن هذا الملف "يُناقش في الوقت الراهن مع وكيل للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، للوصول إلى الصيغة المثالية".

وحسب المصادر، يجب أن تكون القوة تحت لواء الأمم المتحدة باعتبار ذلك أولوية، لافتة إلى عدة مقترحات من بينها توسعة قوة "المراقبين" التابعة للأمم المتحدة، أو تشكيل قوة خاصة للسلام والتنمية تعمل في جنوب لبنان.