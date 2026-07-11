جلسة تشريعية حافلة الأسبوع المقبل

تتجه الأنظارالأسبوع المقبل الى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة تشريعية عامة متوقعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة واقرار جدول أعمال حافل يتضمن ما لا يقل عن 38 مشروع واقتراح قانون، بينها 27 كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة في 21 ايار الماضي والتي ارجأها لافساح المجال للتوافق بين الكتل والنواب على صيغة وتخفيض بعض بصورة استثنائية.

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وقالت مصادر نيابية مطلعة انه من بين القوانين المتوقع ان تكون مدرجة على جلسة الاسبوع المقبل مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2026 بقيمة 56 الف مليار و500 مليار ليرة لزيادة 6 رواتب للقطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

والجدير بالذكر ان اقر هذه الزيادة في شباط الماضي على ان تحتسب الزيادة اعتبارا من 1 آذار الماضي.

ومن بين القوانين المهمة ايضا قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالاشغال الشاقة المؤبدة المشددة الذي ناقشته واقرته اللجان المشتركة في جلستها يوم الخميس الماضي.

ويحظى هذا القانون بتاييد اكثرية نيابية، لكن من المتوقع ان يتركز في حول بعض التعديلات التي يركز عليها عدد من النواب، والتي قيل ان خلفيتها مرتبطة بتوفير العناصر والظروف لزيادة تخفيض العقوبات وتوسيعها في لمصلحة بعض المساجين.

وقالت المصادر النيابية لـ«الديار» ان قانون العفو العام مدرج على جدول أعمال الجلسة، لكن الاجواء النيابية لا تؤشر الى اقراره في الجلسة الاسبوع المقبل الا اذا نجحت الاتصالات والمحاولات في اليومين المقبلين في التوصل الى توافق لمعظم الكتل النيابية للحاجة الى مثل هذا التوافق نظرا إلى حساسية هذا القانون.

ومن بين القوانين المتوقع ادراجها على جدول أعمال الجلسة ايضا قانون الاعلام الذي درسته اللجان المشتركة الخميس الماضي، واقتراح قانون اخر يرمي الى إخضاع أوضاع المتعاقدين مع وزارة الاعلام لشرعة التقاعد.

كذلك، يبرز أيضاً اقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.

ومن المقرر ان يترأس الرئيس غداً اجتماع هيئة لبحث واقرار جدول أعمال الجلسة التشريعية.