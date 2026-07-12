تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لماذا طرق لبنان باب أنقرة؟ رسائل أبعد من الزيارات

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
12-07-2026 | 05:00
A-
A+
لماذا طرق لبنان باب أنقرة؟ رسائل أبعد من الزيارات
لماذا طرق لبنان باب أنقرة؟ رسائل أبعد من الزيارات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى تركيا لا تعتبرُ عابرة من حيث الرسائل المرتبطة بها، خصوصاً أنها تأتي قبيل زيارة مُرتقبة سيقوم بها أيضاً رئيس الجمهورية جوزاف عون للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

فعلياً، تعتبرُ زيارتا سلام وعون إلى تركيا بمثابة حدثين بارزين في توقيتٍ حساس يشملُ استمرار المفاوضات الإيرانية - الأميركية رغم التصعيد القائم بين الطرفين، بالإضافة إلى استكمال لبنان مفاوضاته مع إسرائيل فيما تواصل الأخيرة عملياتها العسكرية في الجنوب.
Advertisement

اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، رسمت تركيا مساراً ثابتاً لها في لعبة التوازنات الإقليمية، فهي الراعي الأول لـ"سوريا الجديدة"، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي زارها مؤخراً، أكد دورها في المنطقة، وبالتالي لا يمكن تجاهل ما تقوله أنقرة على الإطلاق.

أن تفتح تركيا واسع أبوابها أمام لبنان، فيعني ذلك أنّ الأخير ليس متروكاً من قبل شركائه الإقليميين، فالمظلة التركية مهمة مثلها مثل المظلة العربية، وبالتالي الخروج من تحت أي مظلة من هاتين المظلتين سيجعلُ لبنان ضعيفاً في وجه إسرائيل.

ما يمكن استشرافه من التلاقي اللبناني - التركي الجديد يتمثل في سعي لبنان إلى تعزيز موقعه في اللعبة الإقليمية الجديدة، وبالتالي تحصين موقفه التفاوضي مع إسرائيل على قاعدة أنه ليس متروكاً بينما الدول الكبرى مهتمة بشأنه. في الوقت نفسه، فإن تركيا تعتبرُ مهمة جداً بالنسبة للبنان من حيث علاقاتها الجيدة مع مختلف الدول لاسيما العربية والغربية بالإضافة إلى قوة التنسيق بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية.

أيضاً، لا تُعتبر تركيا بعيدة عن إيران، بينما تمثل أيضاً عنواناً للتلاقي مع "حزب الله" بالإضافة إلى جماعات فلسطينية أخرى عملت تركيا على احتضانها لسنوات طويلة، وفي طليعتها حركة "حماس".

ولذلك، تمثل تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على استقطاب "الأضداد"، فيما تنسيق لبنان معها لا يمكن إغفاله أبداً والاستسهال بأهميته، فالمسألةُ ترتبط بأمن إقليمي يُحاك بدقة، وعلى لبنان أن يكون جزءاً منه.

في خلاصة القول، يمثلُ الدور التركي عامل استقرار مهم للبنان، لكن ما يجدرُ بالأخير فعله هو الاستثمار بشكل دقيق في الميدان الإقليمي، خصوصاً أن هناك مشاريع اقتصادية ضخمة وملفات كبرى تتصلُ بإعمار الجنوب وسوريا ناهيك عن مشاريع الغاز في الشرق الأوسط. وعليه، فإنّ الركيزة الأساسية للبنان للاندماج بأي تغيير شامل تحتاج إلى تنسيق مع العرب والأتراك بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الفرنسيين والأميركيين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رسائل لقاء بري وهيكل... ابعد من الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني: سعيد بزيارة ترامب والعالم أمام مفترق طرق
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"مقاومة لبنان" لإسرائيل ترتبطُ بسوريا.. القصّة أبعد من تنسيق
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شي إلى بيونغ يانغ؟ زيارة محتملة تفتح باب الوساطة مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإيرانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-12
Lebanon24
15:00 | 2026-07-12
Lebanon24
14:46 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:00 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24