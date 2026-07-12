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لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: دمرنا أكير من 200 بنية تحتية لـ"حزب الله"

Lebanon 24
12-07-2026 | 05:09
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بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: دمرنا أكير من 200 بنية تحتية لـحزب الله
بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: دمرنا أكير من 200 بنية تحتية لـحزب الله photos 0
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قال الجيش الإسرائيليّ: "استكملت قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط العملياتي في منطقة جنوب لبنان، لإزالة التهديدات عن إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "خلال نشاطها، عثرت القوات على مئات قطع الوسائل القتالية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً من "حزب الله"، ودمّرت أكثر من 200 بنية تحتية، من بينها مسار استراتيجي تحت الأرض، ومساران إضافيان جرى العثور عليهما في بلدة مجدل زون، ومنصات إطلاق، ومستودعات للوسائل القتالية، ومواقع رصد ومراقبة".
 
 
 
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