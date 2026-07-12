بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: دمرنا أكير من 200 بنية تحتية لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيليّ: "استكملت قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط العملياتي في ، لإزالة التهديدات عن ".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "خلال نشاطها، عثرت القوات على مئات قطع الوسائل القتالية، وقضت على أكثر من 80 عنصراً من " "، ودمّرت أكثر من 200 بنية تحتية، من بينها مسار استراتيجي تحت الأرض، ومساران إضافيان جرى العثور عليهما في بلدة مجدل زون، ومنصات إطلاق، ومستودعات للوسائل القتالية، ومواقع رصد ومراقبة".

🔻استكملت قوات الاحتياط التابعة لفريق القتال اللوائي 551 جولتها القتالية السابعة | تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربًا في



🔻استكملت قوات فريق القتال اللوائي 551، بقيادة الفرقة 91، جولتها القتالية السابعة ومهمتها بعد شهرين من النشاط… pic.twitter.com/a7M0R9oeNM — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) July 12, 2026 Advertisement