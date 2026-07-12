تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزراعة والصناعة تطلقان حملة وطنية بعنوان: "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"

Lebanon 24
12-07-2026 | 06:04
A-
A+
الزراعة والصناعة تطلقان حملة وطنية بعنوان: خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي
الزراعة والصناعة تطلقان حملة وطنية بعنوان: خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تُجسّد تكامل الجهود الحكومية لحماية قطاع الألبان اللبناني وتعزيز الأمن الغذائي، أطلقت وزارتا الزراعة والصناعة الحملة الوطنية المشتركة تحت شعار "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"، وذلك في إطار خطة عمل شاملة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، ودعم مربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الصناعات الغذائية التي تعتمد على الحليب الطبيعي.
Advertisement

وتأتي هذه الحملة تتويجاً لمسار متكامل من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارتان، ويشمل تكثيف الرقابة على معامل تصنيع الألبان والأجبان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة بالمواصفات والمعايير الوطنية، وصولاً إلى إقفال المعامل المخالفة عند الاقتضاء، بالتوازي مع العمل على دعم المعامل الملتزمة وتشجيعها على شراء الحليب الطبيعي المنتج محلياً، بما يسهم في تأمين سوق مستدامة للمزارعين ومربي الأبقار والأغنام والماعز، وتعزيز استقرار سلسلة القيمة الزراعية والغذائية في لبنان.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي المستهلك وتشجيعه على قراءة المكونات المدونة على عبوات الأجبان وسائر منتجات الألبان قبل الشراء، وتمكينه من التمييز بين المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي وتلك التي تعتمد كلياً أو جزئياً على بدائل الحليب أو الزيوت النباتية، بما يتيح له اتخاذ قرار شراء واعٍ يحافظ على صحته، ويدعم المنتج اللبناني الحقيقي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن هذه الحملة تشكل محطة أساسية ضمن رؤية الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وتعكس التزام الدولة بحماية المزارعين والمستهلكين في آنٍ معاً، مشيراً إلى أن دعم المنتجات المصنعة من الحليب الطبيعي لا يقتصر على الجانب الغذائي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية، إذ يسهم في حماية آلاف الأسر اللبنانية التي تعتمد على تربية المواشي وإنتاج الحليب وتصنيعه كمصدر رئيسي للدخل.

وقال الوزير هاني:

"إن اختيار المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي هو أكثر من مجرد قرار استهلاكي؛ إنه مساهمة مباشرة في دعم المزارع اللبناني، وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، والحفاظ على جودة منتجاتنا الغذائية وهويتها الأصيلة. فكل عبوة تُصنع من الحليب الطبيعي تعني دعماً للإنتاج الوطني، وفرصة عمل إضافية، وقيمة مضافة للاقتصاد اللبناني. ومن هنا ندعو جميع المستهلكين إلى قراءة المكونات قبل الشراء، لأن القرار الواعي يبدأ من الملصق، وينتهي بدعم المنتج اللبناني الحقيقي."

وأضاف أن وزارة الزراعة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية المختصة، تنفيذ خطة الرقابة على معامل الإنتاج، ومتابعة تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية، وتعزيز الشفافية في الأسواق، وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية اللبنانية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة، ويرفع مستوى سلامة الغذاء، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.

وأكدت الوزارتان أن نجاح هذه الحملة يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي والمزارعين والمستهلكين، باعتبار أن خيار المستهلك يشكل عنصراً أساسياً في دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز المصانع

على استخدام الحليب الطبيعي المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الريفي، ويعزز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وفي ختام الحملة، وجّهت الوزارتان رسالة واضحة إلى المستهلك اللبناني:

ليس كل ما يُشبه الجبنة... جبنة، وليس كل ما يُشبه منتجات الألبان... مصنوعاً من الحليب الطبيعي.

اقرأ المكوّنات... واختر بثقة.

اختر المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، لأنها تعني جودةً أصيلة، وطعماً حقيقياً، ودعماً مباشراً للمزارع اللبناني، وتعزيزاً للصناعة الوطنية.

خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي.
مواضيع ذات صلة
وزارتا الزراعة والصناعة تطلقان حملة: "خلّي الحليب الطبيعي خيارك"
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إقبال متزايد على زراعة الحواجب للحصول على مظهر طبيعي
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الصناعة والزراعة تطلقان خطة لتنظيم المحضّرات الغذائية وحماية قطاع الألبان
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: إطلاق عملية تنافسية جديدة للبحث عن المزيد من الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
12/07/2026 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاقتصاد الوطني

وزارة الصناعة

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

وقال الوزير

اللبنانية

الثروة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:21 | 2026-07-12
Lebanon24
15:00 | 2026-07-12
Lebanon24
14:46 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:00 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24