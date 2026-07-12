الزراعة والصناعة تطلقان حملة وطنية بعنوان: "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"

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في خطوة تُجسّد تكامل الجهود الحكومية لحماية قطاع الألبان اللبناني وتعزيز الأمن الغذائي، أطلقت وزارتا الزراعة والصناعة الحملة الوطنية المشتركة تحت شعار "خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"، وذلك في إطار خطة عمل شاملة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، ودعم مربي الحيوانية، وتعزيز الصناعات الغذائية التي تعتمد على الحليب الطبيعي.وتأتي هذه الحملة تتويجاً لمسار متكامل من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارتان، ويشمل تكثيف الرقابة على معامل تصنيع الألبان والأجبان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات غير الملتزمة بالمواصفات والمعايير الوطنية، وصولاً إلى إقفال المعامل المخالفة عند الاقتضاء، بالتوازي مع العمل على دعم المعامل الملتزمة وتشجيعها على شراء الحليب الطبيعي المنتج محلياً، بما يسهم في تأمين سوق مستدامة للمزارعين ومربي الأبقار والأغنام والماعز، وتعزيز استقرار سلسلة القيمة الزراعية والغذائية في .وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي المستهلك وتشجيعه على قراءة المكونات المدونة على عبوات الأجبان وسائر منتجات الألبان قبل الشراء، وتمكينه من التمييز بين المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي وتلك التي تعتمد كلياً أو جزئياً على بدائل الحليب أو الزيوت النباتية، بما يتيح له اتخاذ قرار شراء واعٍ يحافظ على صحته، ويدعم المنتج اللبناني الحقيقي، ويسهم في تعزيز .وأكد الدكتور هاني أن هذه الحملة تشكل محطة أساسية ضمن رؤية الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وتعكس الدولة بحماية المزارعين والمستهلكين في آنٍ معاً، مشيراً إلى أن دعم المنتجات المصنعة من الحليب الطبيعي لا يقتصر على الجانب الغذائي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وتنموية، إذ يسهم في حماية آلاف الأسر التي تعتمد على تربية المواشي وإنتاج الحليب وتصنيعه كمصدر رئيسي للدخل.هاني:"إن اختيار المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي هو أكثر من مجرد قرار استهلاكي؛ إنه مساهمة مباشرة في دعم المزارع اللبناني، وتعزيز استدامة الثروة الحيوانية، والحفاظ على جودة منتجاتنا الغذائية وهويتها الأصيلة. فكل عبوة تُصنع من الحليب الطبيعي تعني دعماً للإنتاج الوطني، وفرصة عمل إضافية، وقيمة مضافة للاقتصاد اللبناني. ومن هنا ندعو جميع المستهلكين إلى قراءة المكونات قبل الشراء، لأن القرار الواعي يبدأ من الملصق، وينتهي بدعم المنتج اللبناني الحقيقي."وأضاف أن ستواصل، بالتعاون الوثيق مع والأجهزة الرقابية المختصة، تنفيذ خطة الرقابة على معامل الإنتاج، ومتابعة تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية، وتعزيز الشفافية في الأسواق، وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية اللبنانية، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة، ويرفع مستوى سلامة الغذاء، ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.وأكدت الوزارتان أن نجاح هذه الحملة يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الصناعي والمزارعين والمستهلكين، باعتبار أن خيار المستهلك يشكل عنصراً أساسياً في دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز المصانععلى استخدام الحليب الطبيعي المحلي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الريفي، ويعزز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.وفي ختام الحملة، وجّهت الوزارتان رسالة واضحة إلى المستهلك اللبناني:ليس كل ما يُشبه الجبنة... جبنة، وليس كل ما يُشبه منتجات الألبان... مصنوعاً من الحليب الطبيعي.اقرأ المكوّنات... واختر بثقة.اختر المنتجات المصنّعة من الحليب الطبيعي، لأنها تعني جودةً أصيلة، وطعماً حقيقياً، ودعماً مباشراً للمزارع اللبناني، وتعزيزاً للصناعة الوطنية.خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي.