تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا "أقوى سلاح" لدى "حزب الله".. ليس عسكرياً وتقريرٌ إسرائيلي يحدّدهُ

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-07-2026 | 15:00
A-
A+
هذا أقوى سلاح لدى حزب الله.. ليس عسكرياً وتقريرٌ إسرائيلي يحدّدهُ
هذا أقوى سلاح لدى حزب الله.. ليس عسكرياً وتقريرٌ إسرائيلي يحدّدهُ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية (JCFA) تقريراً جديداً اعتبر فيه أن السلاح الأكثر تأثيراً الذي بناه حزب الله خلال العقود الأربعة الماضية لا يقتصر على ترسانته العسكرية، بل يتمثل أيضاً في منظومة تعليمية متكاملة أسهمت، وفق التقرير، في ترسيخ نفوذه السياسي والاجتماعي داخل البيئة الشيعية، وإعداد أجيال جديدة تتبنى رؤيته الفكرية والعقائدية.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ الحزب نجح في بناء ما يشبه "بنية تربوية موازية" للدولة، تشكل إحدى ركائز استمراريته على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التحولات التي شهدها لبنان والمنطقة عقب الثورة الإيرانية عام 1979 والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وفّرت البيئة المناسبة لظهور حزب الله وتوسّع نفوذه، في ظل تراجع مؤسسات الدولة وانهيار أجزاء من البنية التعليمية الرسمية.

كذلك، قال التقرير إن الحرس الثوري الإيراني استثمر هذا الواقع عبر دعم إنشاء مؤسسات تعليمية ودينية شكلت لاحقاً قاعدة أساسية لتوسع الحزب داخل المجتمع الشيعي.

وبحسب التقرير، بدأت ملامح المشروع التربوي للحزب مع إنشاء مدارس "المصطفى" قبل تأسيس حزب الله رسمياً، ثم توسع هذا المشروع خلال ثمانينيات القرن الماضي بدعم مالي وتنظيمي إيراني، شمل إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية، رافقه خطاب سياسي وديني يرفض النظام اللبناني ويدعو إلى بناء منظومة تربوية موازية ترتبط بالمشروع العقائدي للحزب.

وذكر التقرير أنَّ هذه المدارس لا تقتصر على تأهيل الطلاب أكاديمياً، بل تهدف أيضاً إلى إعداد كوادر تتبنى رؤية الحزب السياسية والفكرية، موضحاً أن المنظومة التعليمية التابعة لحزب الله تطورت تدريجياً لتصبح جزءاً من مشروع اجتماعي متكامل، يضم مدارس "المهدي" و"المصطفى"، ومؤسسات كشفية ورياضية وثقافية، إضافة إلى برامج تربوية تستهدف الأطفال واليافعين، معتبراً أنها تشكل ما يشبه "دولة داخل الدولة".

ووفق تقديرات التقرير، يشرف الحزب بصورة مباشرة على ما لا يقل عن 22 مدرسة تضم أكثر من 47 ألف طالب، فيما تمتد الشبكة الفعلية إلى عدد أكبر من المؤسسات التعليمية والاجتماعية المرتبطة به.

ويفرّق التقرير بين شبكتي "المصطفى" و"المهدي"، موضحاً أن الأولى تضم ست مدارس تستهدف بصورة أساسية أبناء الطبقة الوسطى والعائلات القيادية داخل الحزب، وتركز على الجمع بين المستوى الأكاديمي المرتفع والتنشئة العقائدية، بينما تضم شبكة "المهدي" ما لا يقل عن 17 مدرسة موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، وتخضع لإشراف الوحدة التربوية التابعة للمجلس التنفيذي في الحزب.

ويضيف التقرير أن هذه المدارس تعتمد المناهج الرسمية اللبنانية لضمان نجاح الطلاب في امتحانات "البريفيه" و"البكالوريا"، لكنها تدمج معها، بحسب وصفه، "منهاجاً موازياً" يتناول مفاهيم دينية وسياسية، أبرزها "ولاية الفقيه"، وثقافة "المقاومة"، إلى جانب تدريس سير شخصيات مثل روح الله الخميني، وعلي خامنئي، وحسن نصر الله، باعتبارها نماذج قيادية للأجيال الجديدة. كذلك، يشيرُ التقرير إلى أن بعض الأنشطة المدرسية تتضمن أناشيد وشعارات ذات طابع عقائدي تُقدَّم إلى جانب النشاطات التربوية المعتادة.

ويتناول التقرير الدور الذي تؤديه "كشافة الإمام المهدي"، واصفاً إياها بأنها الذراع الشبابية الأساسية للحزب، إذ يقدّر عدد منتسبيها بنحو 100 ألف عضو من مختلف الفئات العمرية.

ويوضح التقرير أن أنشطة "كشافة الإمام المهدي" تجمع بين البرامج الكشفية والدروس الدينية والأنشطة الرياضية، إضافة إلى تدريبات ذات طابع شبه عسكري، معتبراً أنها تشكل محطة أساسية لإعداد الشباب للانتقال إلى البنية التنظيمية والعسكرية للحزب في مراحل لاحقة.

ولا يقتصر المشروع التربوي، وفق التقرير، على المدارس والكشافة، بل يشمل أيضاً مجلات موجهة للأطفال، وبرامج ثقافية ورياضية، وأنشطة لا صفية تهدف إلى إبقاء الطفل داخل بيئة تربوية واحدة منذ سنواته الأولى وحتى المرحلة الجامعية.

وهنا، يرى التقرير أن هذا النموذج يتيح للحزب بناء ما يسميه "مجتمع المقاومة"، عبر إحاطة الأجيال الجديدة بمنظومة فكرية واجتماعية متكاملة.

وفي الجانب المالي، يشير التقرير إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة للحزب تعتمد على شبكة تمويل متعددة المصادر، تشمل الدعم الإيراني، والتبرعات، والاستثمارات، وشبكات رجال الأعمال، إضافة إلى مؤسسات مالية مرتبطة بالحزب، ما يسمح باستمرار هذه المؤسسات رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

كذلك، يلفت التقرير إلى أن الأزمة المالية دفعت إدارات المدارس إلى تعديل رسومها الدراسية والاعتماد على مزيج من الدولار النقدي والليرة اللبنانية لتغطية النفقات التشغيلية.

ويخلص التقرير إلى أن نموذج حزب الله يختلف، من وجهة نظر معدّيه، عن نماذج تنظيمات مسلحة أخرى، إذ يعتمد على بناء منظومة اجتماعية وتعليمية طويلة الأمد بدلاً من الاقتصار على التجنيد العسكري المباشر، معتبراً أن الاستثمار في التعليم والتنشئة الفكرية يمثل أحد أهم عوامل استمرارية الحزب، لأنه يرسخ الانتماء الفكري والتنظيمي لدى الأجيال الجديدة، ويضمن استمرار قاعدته الاجتماعية حتى في حال تعرضه لضغوط أو انتكاسات ميدانية.
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Hill": نزع سلاح "حزب الله" هو مفتاح سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي: هدفنا الـ"بعيد المدى" هو تفكيك سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"هآرتس": هذا هو الطريق الوحيد لنزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة أميركية مباشرة: تعديل الطائف ليس ثمنًا لسلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
13/07/2026 03:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-07-12
Lebanon24
15:21 | 2026-07-12
Lebanon24
14:46 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:30 | 2026-07-12
Lebanon24
14:00 | 2026-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24