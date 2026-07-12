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لبنان

إختبار جديّ للوعود الأميركية

Lebanon 24
12-07-2026 | 22:48
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إختبار جديّ للوعود الأميركية
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كتب معروف الداعوق في" اللواء":كيف تتعامل واشنطن مع عقدة الاعتراض الاسرائيلي للانسحاب، ورفض حزب الله التجاوب مع اتفاق الاطار؟

سؤال بديهي يُطرح قبل البدء بما تردد عن انسحاب إسرائيلي تجريبي يشمل بداية منطقتين،قبل أيام من عقد اجتماع روما بين لبنان وإسرائيل لاستكمال وضع ما اتفق عليه في اتفاق الاطار، موضع التنفيذ الفعلي، ضمن برنامج زمني محدد، ونجاح الاجتماع، يرتبط بما يتحقق بأول خطوة انسحاب تجريبية جنوباً، فيما يخيم هذا النجاح على الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن بعد اسبوع أيضاً، ما يستدعي من الراعي الاميركي لاتفاق الاطار ومضامينه وتنفيذه، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة وبقوة ضاغطة ولاسيما على إسرائيل لانجاح الخطوة الأولى للانسحاب الإسرائيلي التدريجي، لاثبات قدرته وجديته بتنفيذ وعوده والتزاماته.

من هنا ، لا يمكن تجاهل تأثير التصعيد العسكري الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وايران على خلفية حرية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ، على الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة التجريبية الاولى من الانسحاب الإسرائيلي في جنوب لبنان، والخشية من تحوله لاحقاً إلى حرب واسعة النطاق، اذا فشلت المساعي الديبلوماسية من احتواء التصعيد، مع احتمال تمدد هذه المواجهة لاشعال جبهة الجنوب اللبناني بقرار ايراني، كما حصل في حربي «إسناد» غزّة وايران من قبل،ما يؤثر ويعرقل تنفيذ اتفاق الاطار ،برغم صعوبة ذلك بعد تداعيات ودمار الحربين المذكورين، وتوسع الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق.

هناك من يعتبر ان الضبابية التي تلف مصير ورقة اسلام آباد، بعد التصعيد الجاري، اعطى دفعاً قوياً، لتنفيذ مضمون اتفاق الاطار، باعتباره الحل الوحيد الممكن حالياً لانهاء أزمة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الرعاية الاميركية المتواصلة.

 

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