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لبنان

ترامب لعون: سنساعد لبنان في "كسر قبضة حزب الله"

Lebanon 24
21-07-2026 | 23:01
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ترامب لعون: سنساعد لبنان في كسر قبضة حزب الله
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كتبت امل شموني في" نداء الوطن": في قمة نادرة ومشحونة بالالتزامات عُقدت في البيت الأبيض، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة لا لُبس فيها إلى الرئيس جوزاف عون: الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان، ولكن بشرط أن تلتزم بيروت بدورها بوعودها، أي بسط سلطة الدولة على كامل لبنان. وهو ما فسرته مصادر أميركية بأنه على لبنان أن "يفك القبضة الخانقة التي يفرضها حزب الله ورعاته الإيرانيون على أمنه وسياساته".
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وُصفت قمة ترامب-عون، وهي الأولى لرئيس لبناني في واشنطن منذ ما يقرب من عقدين- بأنها اختراق دبلوماسي. لكن بالنسبة لترامب وفريقه، كانت الزيارة قبل كل شيء بمثابة اختبار حقيقي بحسب المصادر الأميركية. فقد صرح ترامب، محاطاً بكبار مسؤولي إدارته، قائلا "لم يتم معاملة لبنان بطريقة جيدة... وسنغيّر هذا الأمر ونتعامل معه بطريقة جيدة وبالاحترام الذي يستحقه"، مضيفا "وسنساعد هذا البلد كثيراً". ولم تكن كلماته مجرد تعبير عن التعاطف، بل عكست نهجاً أميركياً صارماً يربط تعافي لبنان وسيادته بضرورة تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله وكبح النفوذ الإيراني "الخبيث"، خصوصاً حين قال: "هناك مشكلة حزب الله، ولكننا قمنا بأمور سيلاحظها العالم".
وفي حين تعهد ترامب بأن واشنطن ستقوم بـ "مساعدة لبنان، ومساعدته كثيراً"، فقد أوضح بجلاء أن هذا الدعم ليس شيكاً على بياض. فقد أكد مصدر أميركي رفيع لـ "نداء الوطن" "أن مستقبل لبنان سيعتمد على إحراز تقدم ملموس لجهة إنهاء الدور المعرقل الذي يمارسه "حزب الله" ضد سلطة الدولة".
من هنا أكدت مصادر أميركية قريبة من مجلس الأمن القومي أن "الموقف الأميركي واضح: المساعدات الاقتصادية والعسكرية الإضافية ستكون مشروطة. صحيح أن هناك رغبة أميركية كبيرة في زيادة الدعم للجيش اللبناني، ولكن بشرط ربطه بخطوات ملموسة وقابلة للتحقق تشمل الانتشار العسكري، وتأمين الحدود، ومنع تهريب الأسلحة، وضمان المساءلة المدنية." وفي هذا السياق، شدد ترامب على أن "هناك خططاً ملموسة تم وضعها للمساعدة ولاستقلالية الجيش". وأكدت هذه المصادر أنه "في جوهر الأمر، تدفع واشنطن بيروت لكي تتصرف كدولة حقيقية". لم يكن اجتماع البيت الأبيض بين ترامبوعون مخصصاً للبنان فقط، بل كان لكل من إيران وسوريا وإسرائيل نصيب كبير فيه أيضاً، رغم أن ترامب كان صريحاً ومباشراً في الربط بين حزب الله وطموحات طهران الإقليمية.
في هذا الإطار، لفتت مصادر أميركية الى أن واشنطن تعرف تمامًا أن عدم الاستقرار المزمن في لبنان يُعد نتيجة مباشرة لاستراتيجية إيران القائمة على استخدام "حزب الله" كأداة لتهديد إسرائيل، وزعزعة استقرار منطقة المشرق العربي، واستعراض النفوذ والقوة.
اتسم اللقاء بين ترامب وعون بالوضوح، وقالت مصادر أميركية قريبة من اللقاء إن عون روّج للقوات المسلحة باعتبارها "العمود الفقري للأمن والاستقرار في لبنان". وقد قال عون في هذا السياق إن "الجيش اللبناني يشكل أساس الأمن والاستقرار، ونحتاج إلى دعمه للإبقاء على هذا الأمن والاستقرار وإلا سينهار كل شيء"، مضيفاً: "أثق بالجيش بشكل كامل، كما أثق بقيادته بشكل كامل".
من جانب آخر، أبدت مصادر أميركية تشكيكاً صريحاً لجهة إحراز تقدم سريع في المناطق التجريبية، رغم أن الرئيس اللبناني يسعى بقوة للدفع قدماً بـ "صيغة الإطار" الثلاثي والتزاماته. فعون يريد تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة على حساب الجماعات المسلحة، لكن المصادر الأميركية حذرت مما وصفته بـ "الحيل القديمة التي لن تجدي نفعاً هذه المرة". وأكدت هذه المصادر أنه "بات عبء الإثبات يقع الآن بالكامل على عاتق عون. فالولايات المتحدة لن تموّل دولة غير قادرة، ولن تتسامح مع عرقلة حزب الله." وأضافت هذه المصادر أن واشنطن تعوّل على "مصداقية عون والجيش اللبناني التي تشكل قضية جوهرية". من هنا اعتبرت مصادر قريبة من البيت الأبيض أن الجيش الأميركي لا سيما القيادة المركزية الأميركية يراقب مراقبة دقيقة الوضع "بحثاً عن أدلة على نزع حقيقي للسلاح وبسط سيطرة الدولة."
في المحصلة، أرست قمة ترامب-عون نموذجاً جديداً شدد على أن للبنان موقعًا في السياسة الأميركية. في هذا الإطار، لفت دبلوماسي أميركي إلى أن الإيجابية التي سادت الزيارة يجب أن تترجم بالخطوة التالية التي سيتخذها لبنان قبل أن تُغلق نوافذ هذه الفرصة المتاحة.
وفي الكلمة التي دوّنها في السجل الذهبي، اختصر عون الرهان الدبلوماسي بقوله: "آمل أن يواصل بلدانا العمل معاً من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار والكرامة والازدهار للشعبين اللبناني والأميركي".
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