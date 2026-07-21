"حرب إسناد" جديدة تطرق الأبواب

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": بينما تحاول السلطة تثبيت مسار سياسي يفتح الباب أمام انسحاب إسرائيلي كامل ويمنح الجنوب فرصة لالتقاط أنفاسه، تتحرك في الكواليس معركة أكثر تعقيدًا وهي منع من التحول مجددًا إلى ساحة مواجهة إذا انفجر الاشتباك بين وطهران. لكن، حتى الآن، تبدو كل محاولات الدولة عاجزة عن انتزاع تعهد واحد يبدد هذا القلق. ينتظر الجنوبيون المصير الذي سيأخذهم إليه " " مجددًا وسط ارتفاع وتيرة التصعيد. وإذا دخل "الحزب" أي حرب جديدة فستكون الفاتورة باهظة، وفي السياق، تكشف معلومات "نداء الوطن" خاضت خلال الأسابيع الماضية سلسلة اتصالات بعيدة من الأضواء مع "حزب الله". وتوزعت هذه الاتصالات بين قنوات أمنية مباشرة عبر روابط قائمة بين المؤسسات الرسمية و"الحزب"، وأخرى سياسية تولى إدارتها ، الذي سعى إلى إقناع "الحزب" بعدم إدخال لبنان والطائفة الشيعية في حرب إسناد جديدة، بعدما دفعت البيئة الحاضنة لـ"الحزب" أثمانًا باهظة في الحرب الأخيرة، بشريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا. لكن، وفق المعلومات، انتهت كل هذه المحاولات إلى النتيجة نفسها، لم يقدم "حزب الله" أي ، ولم يمنح الدولة أو الرئيس جوابًا يمكن البناء عليه. لا موافقة ولا رفض، بل إبقاء الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، انطلاقًا من قناعة راسخة داخل "الحزب" بأن قرار استخدام الجنوبية لا يخضع لحسابات الدولة، بل لتقديراته العسكرية والسياسية عندما يرى أن التوقيت أصبح مناسبًا. وتشير المعلومات إلى أن قيادة "حزب الله" لا تزال تعتبر أن المسلحة هي التي حررت الأرض وفرضت معادلات الردع، وأن هذا الخيار لم يتغير رغم كل التحولات. لذلك، فإن أي مطالبة بإعطاء الأولوية للمسار السياسي أو ربط قرار الحرب بمؤسسات الدولة لا تبدل هذه القناعة، بل تُقابل بإصرار على أن السلاح سيبقى صاحب الكلمة الفصل متى استدعت الظروف ذلك. وتؤكد معلومات "نداء الوطن" أن بات أكثر اقتناعًا بأن هامش تأثيره على القرار الاستراتيجي لـ"حزب الله" محدود للغاية. فالرجل الذي حاول استخدام كل ما يملكه من قنوات سياسية يدرك اليوم أن القرار النهائي لا يتشكل داخل المؤسسات اللبنانية، بل يرتبط بحسابات إقليمية أوسع. لذلك، حتى لو انسحبت من الأراضي اللبنانية المتبقية، وحتى لو أصبح لبنان أمام فرصة فعلية للاستقرار، فإن أي قرار إيراني بإعادة فتح جبهة الجنوب سيبقى عاملا حاسمًا في تحديد وجهة الأحداث.

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