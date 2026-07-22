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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الأوزاعي

Lebanon 24
22-07-2026 | 03:30
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بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الأوزاعي
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه و"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطق جبل لبنان.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: أ. أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني) بحقه مذكرتي توقيف بجرائم سلب واحتيال

بتاريخ 07-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الأوزاعي أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "GR" لون أسود من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:

24 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالى ٥ غ

96 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالى ٤ غ

30 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالى ١٢ غ

10 كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a1، زنة الواحدة حوالى ٥ غ

5 كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a2، زنة الكبسولة حوالى ٥ غ

دفتر ورق لف، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
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