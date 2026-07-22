بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الأوزاعي

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه و"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من ترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدّرة في مناطقبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: أ. أ. م. (مواليد عام 1994، لبناني) بحقه مذكرتي توقيف بجرائم سلب واحتيالبتاريخ 07-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "GR" لون أسود من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:24 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الكبسولة حوالى ٥ غ96 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة حجريّة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالى ٤ غ30 كبسولة بلاستيكيّة بداخلها مادة بيضاء اللون، زنة الواحدة حوالى ١٢ غ10 كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a1، زنة الواحدة حوالى ٥ غ5 كبسولات بلاستيك بداخلها مادة بيضاء اللون مدون عليها a2، زنة الكبسولة حوالى ٥ غدفتر ورق لف، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في مناطق .أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ".