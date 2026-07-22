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لبنان

مرحباً بقمة ترامب - عون.. الاشتراكي: الانسحاب الاسر ائيلي المدخل الطبيعي لترسيخ الاستقرار الداخلي

Lebanon 24
22-07-2026 | 03:57
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مرحباً بقمة ترامب - عون.. الاشتراكي: الانسحاب الاسر ائيلي المدخل الطبيعي لترسيخ الاستقرار الداخلي
مرحباً بقمة ترامب - عون.. الاشتراكي: الانسحاب الاسر ائيلي المدخل الطبيعي لترسيخ الاستقرار الداخلي photos 0
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رحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالمباحثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مثنياً على ما صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب القمة الثنائية، ولا سيما تأكيد الرئيس عون الحاجة الملحّة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، باعتباره المدخل الطبيعي لترسيخ الاستقرار الداخلي وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
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واكد "التقدمي" أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل حقٌّ وطني غير قابل للمساومة، لأنه يستند إلى القرارات والاتفاقيات الدولية و اتفاق الطائف الذي شدّد على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا. كما يتمسّك الحزب بحق أهالي الجنوب في العودة إلى قراهم وبلداتهم، ويرفض أي واقع يحول دون عودتهم الآمنة والكاملة إلى أرضهم.

وإذ رحّب "التقدمي" بما أعلنه الرئيس ترامب عن أن الإسرائيليين "في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية"، فإنه يؤكد أن العبرة تبقى في التنفيذ الكامل لهذا الانسحاب، بما يفضي إلى استعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها. وفي هذا السياق، يجدّد "التقدمي" مطالبته بدعم الجيش اللبناني، انطلاقًا من دوره الوطني وحاجته إلى الإمكانات التي تمكّنه من الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها، انسجامًا مع ما أرساه اتفاق الطائف.

وإذ بدأ الجيش اللبناني الانتشار في القرى التي ينسحب منها جيش الاحتلال، يدين "التقدمي" إطلاق النار الإسرائيلي الذي استهدف عناصر من الجيش أثناء تنفيذ مهمة الانتشار في بلدة زوطر الغربية، ويشدّد على ضرورة إلزام إسرائيل معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بدلًا من مواصلة الاعتداءات التي تعرقل عودة الأهالي إلى قراهم، وتشكل خرقًا مستمرًا لكافة الالتزامات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكها، من دون رادع حقيقي.
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