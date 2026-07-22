تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الموجة الحارة مستمرة.. اليكم توقعات الطقس لليومين المقبلين

Lebanon 24
22-07-2026 | 04:38
A-
A+
الموجة الحارة مستمرة.. اليكم توقعات الطقس لليومين المقبلين
الموجة الحارة مستمرة.. اليكم توقعات الطقس لليومين المقبلين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وفوق الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ، حتى يوم الجمعة حيث تنحسر تدريجيأً بسبب اقتراب كتل هوائية معتدلة فيعود الطقس الى صيفي معتاد، فتنخفض درجات الحرارة وتعود الى معدلاتها كما نشهد بعض التقلبات المحلية يومي السبت والأحد مع رياح ناشطة.
Advertisement

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و 31 درجة، بيروت بين 24 و 32 درجة، زحلة بين 18 و 34 درجة.

تحذير: من نشاط سرعة الرياح يومي الجمعة والسبت حيث يرتفع موج البحر وتتشكل التيارات المائية.

 ويكون الطقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحرّ ، كما تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر.

 الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال واستقرارها في المناطق الساحلية، مع بداية انخفاض بنسبة الرطوبة، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س بخاصة في المناطق الشمالية ، مع تحذير من ارتفاع بموج البحر ومن تشكل التيارات المائية.

 السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح وتصل سرعتها أحياناً الى 50 كلم /س بخاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع بموج البحر ومن تشكل التيارات المائية. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ليلاً خاصة في المناطق الجنوبية.


- الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 20 الى 37 درجة.


-الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س.


-الانقشاع:متوسط على الساحل ، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و85 %.


-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.


-الضغط الجوي:756 ملم زئبق.
مواضيع ذات صلة
رياح وغيوم وضباب.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 14:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة إلى 37 درجة.. إليكم توقعات حال الطقس
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 14:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة ستنخفض أكثر.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 14:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في درجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
22/07/2026 14:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

التيار

بيروت

الشمال

لبنان

جمالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:45 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:04 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:59 | 2026-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-07-22
Lebanon24
07:07 | 2026-07-22
Lebanon24
07:00 | 2026-07-22
Lebanon24
06:50 | 2026-07-22
Lebanon24
06:36 | 2026-07-22
Lebanon24
06:17 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24