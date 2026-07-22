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لبنان

الحاج حسن: لا تواصل مع من يعتدي علينا ويدمّر أرضنا ومنازلنا

Lebanon 24
22-07-2026 | 05:34
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الحاج حسن: لا تواصل مع من يعتدي علينا ويدمّر أرضنا ومنازلنا
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"حسين الحاج حسن أن "ما جرى في واشنطن خلال القمة التي جمعت الرئيس جوزاف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتجاوز كونه كلاما أميركياً عاماً ووعوداً من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات".
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وأوضح الحاج حسن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دعوة الرئيس الأميركي الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية، من دون أي تعليق من الرئيس اللبناني، أو من مدعي السيادة في لبنان".



واعتبر أن "الانسحاب الإسرائيلي الذي يحكى عنه هو من المناطق المحررة أصلا، فجيش العدوّ كان موجودا على مشارف زوطر وليس في قلب زوطر".



وعن حديث الرئيس الأميركي عن إمكان التواصل مع "حزب الله"، قال: "كنا عم نشرب قهوة مش فاضيين لهيدا الكلام"، معتبراً أنه "لا كلام مع من يعتدي علينا ويدمر أراضينا ومنازلنا ويقتل أهلنا".



وإذ رفض النائب الحاج حسن "النمط الأميركي الاستعلائي في التعامل"، لفت إلى "عدم إدراج أي جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ضمن اتفاق الإطار".



وسأل: "هل يطرح موضوع تسليح الجيش اللبناني من باب مواجهة "حزب الله" او إسرائيل"؟، مؤكّدا " التعاون المستمر والثقة قائمة بين الحزب والمؤسسة العسكرية".



وأشار إلى أن "حزب الله لا يوافق على منع وصول الأموال إليه من إيران لإعادة الإعمار، في مقابل السماح بوصولها من جهات أخرى". كما أكد "استمرار تعاون حزب الله مع الجيش اللبناني، والحفاظ على علاقة وطيدة ووثيقة مع الجيش الوطني الذي لا يخضع للضغوط ويعرف كيف يقوم بواجبه".



وقال: "غير صحيح أن اتفاق الإطار ليس بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب"، ورأى أن "السلطة اللبنانية تعمق الهوة بينها وبين أبناء الشعب اللبناني ولا تحافظ على أي مساحة مشتركة معهم"، وأكد أنه "من الصعب سحب البيئة الحاضنة من حزب الله".
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